TikTok'ta dans ederken takipçisi içeri girdi! 'Hayatımın en korkunç anı' diyerek...

Hannah Viverette, Pazar günü odasına giren bir adam tarafından birdenbire dikkati dağıldığında, ABD'nin Maryland eyaletindeki apartmanında müzik eşliğinde dans ederken kendisini videoya çekiyordu.

Kadın şaşkına dönmüş bir şekilde adama birkaç kez 'sen kimsin, arkadaşım mısın?' diye soruyor. Adama dışarı çıkmasını söyleyen kadın, söz konusu kişiden 'emin misin?' şeklinde karşılık alıyor.

Israrla adamın dairesinden dışarıya çıkmasını isteyen kadın, telefonunu da alarak evinden çıkıyor ve panikle komşusuna sığınıyor.

'HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANI!'

Videoyu bu hafta TikTok'a yükleyen Hannah, videonun başlığına 'hayatımın en korkunç anı' dedi ve ekledi: 'Dans ederken kendinizi kaydettiğiniz ve takipçinizin içeri girmek için ikinci kat balkonunuza tırmandığı an.'

