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TikTok'ta dans ederken takipçisi içeri girdi! 'Hayatımın en korkunç anı' diyerek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.12.2020 07:35 | Son Güncelleme:
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TikTok'ta dans ederken takipçisi içeri girdi! 'Hayatımın en korkunç anı' diyerek...

Bir kadının takipçisinin balkonundan çıkıp evine girdiği anı gösteren korkunç bir video gün yüzüne çıktı.

Hannah Viverette, Pazar günü odasına giren bir adam tarafından birdenbire dikkati dağıldığında, ABD'nin Maryland eyaletindeki apartmanında müzik eşliğinde dans ederken kendisini videoya çekiyordu.

Kadın şaşkına dönmüş bir şekilde adama birkaç kez 'sen kimsin, arkadaşım mısın?' diye soruyor. Adama dışarı çıkmasını söyleyen kadın, söz konusu kişiden 'emin misin?' şeklinde karşılık alıyor.

@hrviverette

That moment when you’re recording yourself dancing and your stalker climbs your second story balcony to break in. ##realshit ##scariestmomentofmylife

♬ original sound - Hannah v.

Israrla adamın dairesinden dışarıya çıkmasını isteyen kadın, telefonunu da alarak evinden çıkıyor ve panikle komşusuna sığınıyor.

'HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANI!'

Videoyu bu hafta TikTok'a yükleyen Hannah, videonun başlığına 'hayatımın en korkunç anı' dedi ve ekledi: 'Dans ederken kendinizi kaydettiğiniz ve takipçinizin içeri girmek için ikinci kat balkonunuza tırmandığı an.'

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