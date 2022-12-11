TikTok'ta mükemmel ipeksi ve yumuşak omletin püf noktasını paylaştı!

Omletin tadı kadar dokusunun da tutturulması gerekiyor. Kimse sert olan ve dağılan omlet yemek istemiyor. TikTok'ta omlet ipuçlarını paylaşan bir video kısa süre içerisinde viral oldu. Verna, paylaştığı videoda, kahvaltıda veya öğle yemeğinde bir dilim kızarmış ekmeğin üzerine koymak için ideal olan "ipeksi, yumuşak ve sert" yumurtaların nasıl elde edileceğini açıkladı.

OMLETİ KÜÇÜK OCAKTA YAPIN

Dedi ki: “Bugün eski güzel çırpılmış yumurta yapıyoruz. Mükemmel sahanda yumurta yapmak için milyonlarca yöntem vardır. Benim için bir kaseye iki yumurta kırmayı, her şeyi iyice çırparak bir parça süt eklemeyi seviyorum. Küçük bir kızartma tavasını sahip olduğunuz en küçük ocakta ısıtın.

TEREYAĞINI ERİTEREK YUMURTA KARIŞIMINA EKLEYİN

“Biraz tereyağını eritin ve yumurta karışımına dökün. Şimdi, ısı düşükken, yumurtaları yavaşça merkeze doğru karıştırmak istiyorsunuz. Birkaç dakika devam etmelisin.

