TikTok'ta yayın açtı, kazancı olay oldu! Kaybolan yaşlı kadın Müge Anlı'ya damga vurdu!

Yaklaşık 2 kilo altınla kayıplara karışan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'nın oğlu annesi bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşlı kadının oğlu Muhammet, TikTok'ta 10 bin takipçisi olan kadının 2 kilo altını TikTok canlı yayınlarında topladığını söyledi.

Muhammet'in nişanlısı Sıla, yaşlı kadının kaybolmadan önce evinde yangın çıktığını ve oğlu Muhammet'in yangını çıkardığını iddia etti. Muhammet de "Annemin başına ne geldiğini bilmiyorum. Ablamın yanında olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ATLETLE YAYIN AÇIYORDU!"

Yaşlı kadının kazancını duyan Müge Anlı, konuklarına "TikTok'ta ne yapıyordu" diye sordu. Sıla da, kaynanasının atlet giyip yayın açtığını söyledi.

Şahinaz Çıra'nın oğlu, nişanlısı Sıla'nın annesinin 2 kilo altının peşine düştüğünü ve Sıla'nın asıl amacının televizyonda görünmek olduğunu belirtti. Annesini aramak için programa gelen Muhammet, Kastamonu'dan yola çıkmadan önce annesiyle vedalaştıklarını söyleyince herkesin kafası karıştı.

Muhammet annesinin dün yanında olduğunu anlattı. Sıla da "1 aydır ortada yok." yanıtını verdi. Dün annesiyle konuştuğunu söyleyen Muhammet Sıla yüzünden programa geldiklerini aktardı. Sıla yayın sırasında Müge Anlı için "Koskoca İstanbul Emniyet Müdürü" deyince eğlenceli anlar yaşandı.