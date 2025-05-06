TikTok’un gözde yemek trendlerinden biriydi: Soğan kaynatması nedir? Farklı bir lezzet arayanlar için: Soğan kaynatması hem ucuz hem havalı!

TikTok’un trendlerinden “soğan kaynatması” tarifini gören herkes önce bir şaşırıyor, sonra soluğu mutfakta alıyor. Basit malzemelerle hazırlanan bu sıra dışı lezzet, sadece soğandan oluşmasına rağmen sofraya küçük bir şov katıyor. Fırında yavaşça pişen, içi tereyağı ve baharat dolu bu soğanlar, özellikle vegan ve vejetaryen kullanıcıların favorisi haline gelmiş durumda.

SOĞAN KAYNATMASI TARİFİ NEDİR?

Büyük boy soğanların tepesinden kapak kesiliyor, içleri hafifçe oyuluyor.

Ardından içine bolca tereyağı, Cajun baharatları, sarımsak ve sevdiğiniz aromalar dolduruluyor.

Sonra da folyoya sarılıp fırına veriliyor.

Soğan fırında yavaş yavaş karamelleşirken içindeki tereyağı da tüm lezzeti dışarı yayıyor.

NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Hem basit hem şaşırtıcı: Malzeme listesi kısa, yapımı kolay ama sofraya geldiğinde “Bu ne ya?” dedirten cinsten.

Vegan/vejetaryen dostu: Et yok, süt ürünleri isteğe bağlı.

Sunumuyla sosyal medya malzemesi: Videolarda açıldığında içinden akan tereyağı, izleyeni mest ediyor.

Yorumlarda, TikTok’ta milyonlarca kişi bu tarifi denedi, yorumladı. Kimisi “soğandan bu çıkmaz” dese de, deneyenlerin çoğu tadına bayıldı.

AFİYET OLSUN!