TikTok'un viral olan akımı böyle başladı! Ayak parmaklarına düşürüp acı içinde çığlık attı: Milyonlarca izlendi... Herkes denemeye başladı

MYNET|DIŞ HABERLER 22 yaşındaki Thomas Shires, ayak parmaklarına bir şeyler düşürdüğü ve düşüş anındaki tepkilerini kaydederek acıyı 10 üzerinden derecelendirdiği tuhaf videolarıyla TikTok'ta ünlendi. Batı Yorkshire'lı Sağlık Bilimleri öğrencisi, bir gecede viral oldu ve gösterisiyle 10 milyondan fazla izlenme ve binlerce takipçiye ulaştı.

"BİR GECEDE BULDUM"

Karbon monoksit alarmı, alışveriş sepeti veya fiş adaptörü gibi birbirinden ilginç eşyaları ayak parmaklarına düşürerek tepkileri kaydeden Shires fikrin kendisine aniden geldiğini söyleyerek, "Bir akşam TikTok'ta gezinirken bu fikri buldum ve bu iki kızın bunu yaptığını gördüm. Her zamanki izleyicilerimin (yakın ailem ve arkadaşlarım) bunu çok beğeneceğini düşündüm. Komik bir fikir gibi geldi. Bir gecede buldum" dedi.

Video paylaşım platformunda yalnızca birkaç yüz takipçisi olan Thomas'ın kendine verdiği acı, kısa sürede onun için bir kazanç haline geldi ve şu anda 14.500 takipçiye ve 1,1 milyon profil beğenisine sahip.

KENDİNE GÖRE SIRALAMAYI İHMAL ETMEDİ

En acı veren şeyler (Thomas'ın ayak parmaklarına göre);

Karbonmonoksit alarmı - 10/10

Ambi Pur 3Volotion fişi - 8/10

Kaya - 8/10

TV uzaktan kumandası - 7/10

Fiş 7/10

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının gönderiye ilgi göstermesinden sonra pek çok TikTok kullanıcısı bunu bir akım haline getirerek çeşitli eşyaları ayak parmaklarına atmaya başladı. Uzmanlar bu tehlikeli akımı deneyenlere uyarıda bulunmayı ihmal etmedi ve uzak durmalarını istedi.