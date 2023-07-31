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  4. Timsah Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz 5 ameliyat geçirdi! "Kolay mı kadın olmak?"

Timsah Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz 5 ameliyat geçirdi! "Kolay mı kadın olmak?"

30.07.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl trans olduğunu açıklamış ve adını Meli Bendeli olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Değişimiyle dikkat çeken Bendeli 1 ayda 5 ameliyat geçirdi ve kadın olmak istemenin bedelini ödediğini söyledi.

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl cinsiyet değiştirdiğini ve trans birey olduğunu açıklamıştı.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, son olarak Tayland’a giderek cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istediğini söylemişti.

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” demişti.

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Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırmıştı. Meli Bendeli son halini sosyal medyadan paylaştı.

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"ÖDEDİK BEDELİNİ" DİYEREK PAYLAŞTI

Ahmet Melih Yılmaz olarak tanınan oyuncu hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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"1 ay oldu. 5 ameliyat oldum. 8 saat sürdü" diyen Meli Bendeli açıklamasında "Ee kolay mı kadın olmak Melicim! Öyle kısacık etek giyip dolaşmayla kadın mı olunur hiç? Olunmaz demi, ödedik bedelini madem" diyerek gündem oldu.

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