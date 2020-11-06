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Timur Selçuk'un son videosunda vasiyet gibi sözler

06.11.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Hayatını kaybeden piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinde vasiyet gibi sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Selçuk son videosunda, "Küslüklerin sonu yok, olabilir ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, her sonbahar, her yaz, her kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun" diyor.

74 yaşında bugün hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk için dostları, sanat camiası, siyasetçiler ve vatandaşlar veda mesajları yayımlarken sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Selçuk, "Küslüklerin sonu yok, olabilir ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, her sonbahar, her yaz, her kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun" diyor.

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"HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Sanatçı Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Handan Selçuk eşinin ardından yaptığı ilk açıklamada ''Dün gece en son saat 11.30'da beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" dedi.

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Sanatçı ve siyasetçiler de ünlü bestecinin ardından sosyal medyada anma paylaşımları yaptı. Selçuk'un vefatı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

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