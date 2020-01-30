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Tina Kunakey'ın plajda bikini alışverişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Giydiği bikini yüzünden zor anlar yaşayan Fransız model ve oyuncu Tina Kunakey, plaj satıcısından yenisini almaya karar verdi.

Fransız model ve oyuncu Tina Kunakey hem meslektaşı hem de eşi Vincent Casseml ile çıktığı Brezilya tatilini sürdürüyor. Bir çocuk annesi 22 yaşındaki Kunakey, önceki gün de Rio de Janeiro'da bir plajda arkadaşı ile birlikte objektiflere yakalandı.

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Siyah üzerine beyaz puanlı bir bikini giyen Tina Kunakey, denize girdi. Fakat bikinisinin üst parçası ile sorun yaşadı. Dalgalar arasında o sorunu gidermeye çalışan Kunakey, bir ara gülme krizine yakalandı.

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Kunakey, denizden çıktıktan sonra plajdaki bikini satıcısının tezgahı başında uzun süre geçirdi. Tina Kunakey, satılan bütün bikinileri dikkatli bir şekilde inceledi. Satıcıya da sorular soran Kunakey, daha sonra arkadaşıyla birlikte güneşlenmek için şezlonga geçti.

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TİNA KUNAKEY KİMDİR?

Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi. Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu. Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.

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Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. 52 yaşındaki Cassel ve 22 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutlu olduklarını belirtiyorlar.

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Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.

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Anahtar Kelimeler:
Tina Kunakey, bikini,

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