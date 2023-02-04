Tıp dünyası bile şaşkın! Doktorlar inanamadı... Beş gün arayla iki kez hamile kalıp bebeklerini doğurdu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 26 yaşındaki Odalis Martinez isimli bir kadın adet döngüsünün son gününde hamile kaldı. Doktor kontrolü sırasında ilk hamileliğinden 5 gün sonra yeniden hamile kaldığını öğrenen kadın farklı zamanlarda doğum yaparak tıp tarihine geçmeyi başardı.

HAMİLELİKLERİ SORUNSUZ GEÇTİ

Program yöneticisi olarak çalışan Martinez Lilo ve Imelda adını verdiği bebeklerini 5 gün arayla doğurdu. Adet döngüsü sırasında bir yerine iki yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesinden sonra hamileyken bir kez daha hamile kalan kadının iki doğumu ve gebelik dönemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Nadir görülen deneyimini TikTok’tan yaptığı paylaşımla anlatan Martinez’in gönderisi 1.5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

“HARİKA BİR SÜRPRİZ”

Hamileyken bir kez daha hamile kaldığını öğrenen Martinez, “Kesinlikle şoke oldum. Bunun olabileceğini hiç bilmiyordum. Bu gerçekten harika bir sürpriz oldu. İlk denediğimizde düşük yapmıştım. Bu yüzden iki bebeğimin olacağını öğrenmek çok güzeldi. Bütün ailem bunun nasıl olabileceğini sordu. Hepimiz şoke oldu” dedi.