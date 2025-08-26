Tıp dünyasında bir ilk: Domuzdan insana akciğer nakli! Beyin ölümü gerçekleşmişti ancak 9 gün canlı kaldı...

Çin’deki Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri, beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkeğe başarıyla nakletti.

NAKİL ÖNCESİ HAZIRLIK

Araştırmacılar, nakil işlemi öncesinde domuzun bazı genlerini değiştirerek insan bağışıklık sistemini uyarabilecek proteinleri ortadan kaldırdı. Böylece organın insan vücudu tarafından reddedilme riski azaltılmaya çalışıldı.

NAKİL SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Nakilden sonra hastaya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar verildi ve organın tepkisi 9 gün boyunca yakından takip edildi.

İlk gün: Akciğerin iyi çalıştığı ve canlılığını koruduğu gözlemlendi.

2. gün: Hafif hasar belirtileri ortaya çıktı.

3. ve 6. gün: Bağışıklık sisteminin akciğeri reddetmeye başladığına dair belirtiler görüldü.

9. gün: Kısmi iyileşme kaydedildi.

Planlandığı gibi deney dokuzuncu gün sonunda sonlandırıldı.