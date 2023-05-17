Tıp dünyasını bile şaşkına çevirdi! Başından vurulduktan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan adam ters görmeye başladı

25 yaşındaki ismi açıklayan bir hasta tıp dünyasını adeta şaşkına çevirdi. Hastanın İspanya İç Savaşı sırasında başından vurularak yaralanmasının sonrasında mucizevi bir şekilde iyileştiği ifade edildi. Vakayı yakından takip eden doktor Justo Gonzalo yaptığı açıklamada vurulmanın etkisiyle hastanın görüntüleri ters bir şekilde algılamaya başladığını söyledi.

HERKESİ BAŞ AŞAĞI GÖRÜYORDU

Justo Gonzalo’nun vefatının ardından kızı Isabel Gonzalo, tıp dünyasını şaşırtan hastayla yakından ilgilenmeye başladı. Isabel’in belgelerinde zamanı tamamen ters bir şekilde kol saatinden kontrol ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda tüm nesneleri ve insanları baş aşağı şeklinde gören hastanın günlüklerinde, “Baş aşağı çalışan insanlar görüyorum. Bunların kafaları aşağıda ve ayakları yukarıda. Bu işte bir gariplik olmalı” dedi.

Hastanın 1990’lı yılların sonunda vefat ettiğine inanılırken kimliğinin gizli tutulduğu ifade edildi. Beyin aktivitesinin modern bilimdeki yorumlaması açısından vaka son derece önemliydi. Justo'nun yazıları ve çalışmaları, 1940'larda nöropsikolog Garcia Molian'ın Justo'nun Hasta M ile yaptığı bulguları açıkladığı yeni bir beyin profili ortaya çıkardı.



