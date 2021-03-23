Tıp tarihinin en büyük hatası: Thalidomide Faciası

İnsanların hayatını kabusa çeviren olayın temelleri 1957 yılında atıldı. Arkasında dönen başarılı ama son derece sapkın doktorların olduğu bir ekip “Thalidomide” etkin madde içeren “Contergan” adını verdikleri bir ilaç üretti. Böylece dünya tıp tarihinin en büyük utancı başlamış oldu: Thalidomide Faciası.

Dünyanın konuştuğu kabus, Almanya’nın Aachen şehrinde başladı. Grünental firmasının ürettiği Contergan isimli ilaç hamilelerde uyku problemlerini ve sabahları duydukları küçük rahatsızlıkları gidermek için üretildi. 1957 yılından 1961 yılına kadar Batı Almanya’da piyasada kaldı. Hatta Avustralya’ya kadar kıtalararası bir dağıtım ağına çıkmıştı. Dönemin haberleşme ve etkileşim koşulları bugün gibi değildi. 50 ülkede satılan Thalidomide etkin maddesine sahip farklı ilaçlar vücutlara yayılmaya başlamıştı. Sonuç ağır oldu: 90.000’den fazla düşük, 10.000’den fazla sakat ve ölüm.

Reçetesiz satılan Contergan prospektüsünde “hamile kadınlar, anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği” yazıyordu. Oysa yeterli testler yapılmamış hatta kimi denemelerde toksit durumlar fark edilmişti. İlaç yine de piyasaya sürüldü ve dönemin en çok satan ürünlerinden oldu. Zamanla sayılar artmaya başladı. Bebeklerin elleri ve ayakları gelişemiyor, kasıktan ya da omuzdan kolsuz – bacaksız deforme uzuvlar ortaya çıkıyordu. Bebeklerde körlük ve sağırlığa da rastlanıyordu.