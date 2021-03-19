İki yıl boyunca gizli bir bölmede yaşan ve yazdığı günlüklerle soykırım sembol ismi haline gelen: Anne Frank

Savaş çağ ya da millet fark etmeksizin beraberinde acı, üzüntü, ölüm, vahşet ve kaos getirir. Yüzyıllardır devam eden insanlık tarihi boyunca pek çok savaş yaşanmıştır. Bu savaşlar sırasında kuşkusuz en büyük darbeyi çocuklar ve onların dünyadan bi haber olan masum hayatları almıştır. Dünyanın birçok köşesinde savaşlardan kaçan küçücük çocukların yaşamlarını duymuşsunuzdur. Anne Frank’te bu çocuklardan bir tanesidir. Yıllar sonra günlüklerinin kitap olarak yayınlanmasıyla beraber Yahudi soykırımının sembol isimlerinden biri haline gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası, Yahudiler karşı sistematik ve tamamen planlı bir soykırım gerçekleştirdi. Köleleştirilen insanlar toplama kamplarına götürüldü ve kurtulamayan yaklaşık 6 milyon insan bu kamplarda hayatını kaybetti. O günlere ailesiyle birlikte yakından şahit olan ve yaşadıklarını günlüklüğüne yazan Anne Frank, 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt’ta dünyaya geldi.

Bankacı olan babası Otto Frank’in bütün dünyayı saran ekonomik kriz nedeniyle işleri kötü gitti ve Nazilerin 1933’te iktidara gelmesiyle Frank ailesi için yolculuk başladı. Anne Frank ise ailesiyle birlikte 1933 yılında Amsterdam’a taşındı ancak Adolf Hitler’in Hollanda’ya girmesiyle beraber yine kısıtlamalarla karşılaştı. Ablası Margot’la Anne, yalnızca Yahudilerin eğitim aldığı bir okula gitti. Okuldaki tüm öğrenciler gibi ikinci sınıf insan muamelesi gördüler. Bir daha asla evlerine dönemeyeceklerini, büyük ihtimalle de öldürüleceklerini bile bile hayatlarına devam etmeye çalıştılar.