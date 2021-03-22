300 kişilik köyün aynı anda delirdiği ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay: Lanetli Ekmek

Geçmişten günümüze tarih sürekli bir ilerleme içerisinde hareket etti. Ancak bu hareketi sırasında bazı tarihi olaylar açıklanmadan tozlu raflardaki yerini aldı. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da tarihsel sırrını koruyan olaylar var. Bu olaylardan bazıları hala aydınlatılmaya çalışıyor. Bunlardan biri de; Fransızca tabiriyle ”l’affaire du pain maudit” yani Lanetli Ekmek Olayı. Tarihe bu şekilde geçen olay 20. yüzyılda gerçekleşti. Bir anda bir kasabada 300’den fazla insan tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Lanetli Ekmek Olayı nedir? Fransa'nın Grad bölgesinde küçük bir köy olarak bilinen Pont-Saint Esprit, kendi halinde yaşayan insanlardan kurulu, sessiz ve sakın bir yerleşim alanı olarak biliniyordu. İnsanlar gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için son derece özverili bir şekilde çalışıyordu. Bu sakin ve huzurlu kasabanın yaşantısı takvimler 16 Ağustos 1951’i gösterdiğinde bir anda değişti. Çünkü bu kasabada yaşayan yüzlerce kişi bir gecede tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Birçok kişi akıl sağlığını kaybetti ve halüsinasyonlar gördü.

16 Ağustos sabahı kasaba halkı bambaşka bir güne uyandı. Hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bu küçük köyde herkes birbirine saldırmaya başladı. İşin daha da ilginç olan tarafı ise halk olmayan şeyler gördüğünü iddia ediyordu. Köylüler ejderha gördüklerini söylüyor ve yılanların kendilerine saldırdıklarını ifade ediyorlardı. Hastalanan kişilerin ayrıca, mide bulantısı, kusma, titreme, ateş basması gibi şikayetleri de bulunuyordu. 16 Ağustos günü ise kasabadaki iki doktorun ofisleri benzer şikayetlerle doldu taştı. Doktorlar hastaların çoğu ve benzer belirtiler göstermesinden aslında durumun bir gıda zehirlenmesi olduğunu anladı. Ancak ilerleyen saatlerde durum iyice kötüleşti. Çocukların konuşma bozukluklarına yönelik bir davranış çalışması: Canavar Deneyi Kendisinin uçak olduğunu sanan bir adam, ikinci kattaki pencereden atlayarak yaşamını yitirdi. Kasabanın bir diğer ucunda ise 11 yaşında olan Charles Granjhon, evinden koşarak çıkıp büyük annesini boğmaya çalışırken, işçi Gabriel Validire kendisinin öldüğünü, oda arkadaşının da kafasının bakırdan yapıldığını ve karnını yılanların yediğini iddia ediyordu. Aynı gün evinden çıkan bir kadın ise kendisine kaplanların saldırdığını söylemekteydi. Köydeki herkes istisnasız hayal görüyordu. Yaratıklar, ejderhalar, kaplanlar, yılanlar ve daha niceleri köylüleri çıldırtıyordu.