Tırnaklardaki o değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın erken belirtisi

Tırnaklarda yaşanan değişimler farklı hastalıkların habercisi olabiliyor. Uzmanlar vücutta yaşanan değişimlerin takip edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması noktasında uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre tırnaktaki değişimler çok ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Hafızaya, düşünme yetisine ve sosyal becerilere etki eden semptomlar olarak tanımlayabileceğimiz demansın da ilk belirtileri arasında tırnaklardaki değişim yer alıyor.

CİLT DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma, bilişsel bozulma ile birlikte saç ve tırnaklardaki değişikliklerin de meydana gelebileceğini ortaya koydu. "Deri lezyonları: demans sendromunun tanısında değerli bir işaret" başlıklı bir rapor, Alzheimer hastalığında cilt lezyonlarının varlığı konusunu gündeme getirdi. Rapor çalışması, belirli demans sendromu tipleri ile ilişkili karakteristik deri lezyonlarına dikkat çekmektedir.

SAÇ VE TIRNAKLARDA DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ

"Alzheimer hastalığında saç ve tırnaklarda lezyonlar meydana gelir ve sempatik Sudo-salgılayıcı cilt tepkisi bozulur" diyor. "Bu nedenle, demans sendromlarıyla ilişkili cilt belirtilerinin tanı sürecinde değerli bir işaret olarak hizmet edebileceği görülüyor." Rapora göre, Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan cilt lezyonları genellikle kötü hijyenden kaynaklanır. Bununla birlikte, bazen, kronik deri yolmayı veya mikozları tanımlayan ekskoriyasyon bozuklukları meydana gelebilir.

HASTALARIN YÜZDE 70'İNDE GÖRÜLÜYOR

Rapor, Alzheimer hastalığından muzdarip hastaların yüzde 70'inde saç ve tırnaklardaki değişikliklerin görüldüğünü iddia ediyor. Belirli cilt semptomlarına ek olarak, çalışma, Alzheimer hastalığında tırnakların oluşturduğu lezyonlara özel dikkat çekiyor. "Çalışmalar, cıva konsantrasyonundaki azalma ile bunamanın süresi ve şiddeti arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

HASTALIĞIN EN ERKEN EVRESİNDE GÖRÜLÜYOR

“Tırnak plağındaki mikro besinlerin (kalsiyum, magnezyum, cıva, potasyum, çinko, brom, kobalt) konsantrasyonundaki değişiklikler hastalığın en erken evrelerinde gözlenir.” Yazarlar şunları ekliyor: "Demansa genellikle ihmal edilen hijyen, yatak yarası, nasihat, mikozlar, bakteri yaraları ve kaşıntıdan kaynaklanan cilt lezyonları eşlik eder."

BELİRTİLERE DİKKAT

Bununla birlikte, bazen kaşıntılı cilt, kutanöz renk değişikliği ve alerjik reaksiyonlar gibi deri lezyonları, ilacın bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. Çeşitli demans sendromlarında dermatolojik yönler göz önüne alındığında, aşağıdakiler ayırt edilebilir:

İhmal edilen hijyenden kaynaklanan cilt lezyonları

Kaşıntı

İyatrojenik lezyonlar

Demansın eşlik ettiği bir sendromun parçası olan cilt lezyonları

Vasküler kökenli demansla ilişkili lezyonlar

Alzheimer hastalığında saç ve tırnak bozuklukları

Demansın tanısal göstergelerinin yeri olarak cilt.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Yaş, demans için önemli bir risk faktörüdür ve 85 yaşın üzerindeki hastaların yüzde 20 ila 50'si etkilenir. Asırlıklarda, etkilenen nüfusun oranı yüzde 60 kadardır. Her demans durumunun karakteristiğini tanımak, hastanın yaşına bakılmaksızın zamanında tanıya yol açabilir. Bu nedenle, hafıza sorunları veya düşünme becerileri hakkında endişe duyan herkesin daha ileri testler için doktorlarıyla konuşması önerilir.

