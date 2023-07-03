HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tırnaklardaki o değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın erken belirtisi

Tırnaklardaki o değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın erken belirtisi

03.07.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tehlikeli hastalıkların belirtileri insan vücudunda çeşitli şekillerde kendini belli ediyor. Bu belirtiler hastalıktan hastalığa farklılık gösteriyor. Önemli hastalıklarda belirtilerin erken fark edilmesi ise büyük önem taşıyor. Erken teşhis, demansın ilerlemesini geciktirmek için en iyi çözüm olarak görülüyor. Demans gibi hastalıkların ilk belirtisinin tırnakta görülen değişimler olduğu belirtiliyor.

Tırnaklardaki o değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın erken belirtisi

Tırnaklarda yaşanan değişimler farklı hastalıkların habercisi olabiliyor. Uzmanlar vücutta yaşanan değişimlerin takip edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması noktasında uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre tırnaktaki değişimler çok ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Hafızaya, düşünme yetisine ve sosyal becerilere etki eden semptomlar olarak tanımlayabileceğimiz demansın da ilk belirtileri arasında tırnaklardaki değişim yer alıyor.

CİLT DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-11-30 112250

Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma, bilişsel bozulma ile birlikte saç ve tırnaklardaki değişikliklerin de meydana gelebileceğini ortaya koydu. "Deri lezyonları: demans sendromunun tanısında değerli bir işaret" başlıklı bir rapor, Alzheimer hastalığında cilt lezyonlarının varlığı konusunu gündeme getirdi. Rapor çalışması, belirli demans sendromu tipleri ile ilişkili karakteristik deri lezyonlarına dikkat çekmektedir.

SAÇ VE TIRNAKLARDA DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ

"Alzheimer hastalığında saç ve tırnaklarda lezyonlar meydana gelir ve sempatik Sudo-salgılayıcı cilt tepkisi bozulur" diyor. "Bu nedenle, demans sendromlarıyla ilişkili cilt belirtilerinin tanı sürecinde değerli bir işaret olarak hizmet edebileceği görülüyor." Rapora göre, Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan cilt lezyonları genellikle kötü hijyenden kaynaklanır. Bununla birlikte, bazen, kronik deri yolmayı veya mikozları tanımlayan ekskoriyasyon bozuklukları meydana gelebilir.

HASTALARIN YÜZDE 70'İNDE GÖRÜLÜYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-30 112155

Rapor, Alzheimer hastalığından muzdarip hastaların yüzde 70'inde saç ve tırnaklardaki değişikliklerin görüldüğünü iddia ediyor. Belirli cilt semptomlarına ek olarak, çalışma, Alzheimer hastalığında tırnakların oluşturduğu lezyonlara özel dikkat çekiyor. "Çalışmalar, cıva konsantrasyonundaki azalma ile bunamanın süresi ve şiddeti arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

HASTALIĞIN EN ERKEN EVRESİNDE GÖRÜLÜYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-30 112059

Tırnak plağındaki mikro besinlerin (kalsiyum, magnezyum, cıva, potasyum, çinko, brom, kobalt) konsantrasyonundaki değişiklikler hastalığın en erken evrelerinde gözlenir.” Yazarlar şunları ekliyor: "Demansa genellikle ihmal edilen hijyen, yatak yarası, nasihat, mikozlar, bakteri yaraları ve kaşıntıdan kaynaklanan cilt lezyonları eşlik eder."

BELİRTİLERE DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-11-30 112112

Bununla birlikte, bazen kaşıntılı cilt, kutanöz renk değişikliği ve alerjik reaksiyonlar gibi deri lezyonları, ilacın bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. Çeşitli demans sendromlarında dermatolojik yönler göz önüne alındığında, aşağıdakiler ayırt edilebilir:

  • İhmal edilen hijyenden kaynaklanan cilt lezyonları
  • Kaşıntı
  • İyatrojenik lezyonlar
  • Demansın eşlik ettiği bir sendromun parçası olan cilt lezyonları
  • Vasküler kökenli demansla ilişkili lezyonlar
  • Alzheimer hastalığında saç ve tırnak bozuklukları
  • Demansın tanısal göstergelerinin yeri olarak cilt.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Ekran görüntüsü 2022-11-30 112336

Yaş, demans için önemli bir risk faktörüdür ve 85 yaşın üzerindeki hastaların yüzde 20 ila 50'si etkilenir. Asırlıklarda, etkilenen nüfusun oranı yüzde 60 kadardır. Her demans durumunun karakteristiğini tanımak, hastanın yaşına bakılmaksızın zamanında tanıya yol açabilir. Bu nedenle, hafıza sorunları veya düşünme becerileri hakkında endişe duyan herkesin daha ileri testler için doktorlarıyla konuşması önerilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemikleri taş gibi yapıyor, eklem ve sırt ağrılarını dindiriyorKemikleri taş gibi yapıyor, eklem ve sırt ağrılarını dindiriyor
Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...
Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradıKaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı
Anahtar Kelimeler:
demans tırnak demans hastalığı

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Kamera görüntülerini izleyince şoke oldu! Lüks rezidanstaki komşusu...

Kamera görüntülerini izleyince şoke oldu! Lüks rezidanstaki komşusu...

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

18 kilo altını olduğunu söylemişti! "Altına kıyamıyorsun" deyip...

18 kilo altını olduğunu söylemişti! "Altına kıyamıyorsun" deyip...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.