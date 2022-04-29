Tiroid hormonlarının anormal salgılanmasına neden oluyor! İşte uzak durmanız gereken gıdalar

Hipotiroidiniz varsa tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Tiroid hormonlarının normal salgılanmasına müdahale edebilecek bazı gıdalar vardır.

GLUTENLİ TAM TAHILLAR

Yüksek miktarda gluten içeren tüketen tam tahıllılar, tiroid hormonunun yerine geçen ilaçların emiliminde zorluklara yol açabilir. Ayrıca, bu protein genellikle bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğraması gereken bir antijen olarak tanımlanır. Bu nedenle, tiroid komplikasyonlarını önlemek ve iyi işleyişi desteklemek için arpa, çavdar, kavuzlu buğday, horasan buğdayı gibi yiyecekleri tüketmemek gerekli.

BİTKİSEL YAĞLAR

Çok çeşitli bitkisel yağlar da metabolik problemler için risk oluşturabilir. Tüketimi tiroidin hormonal fonksiyonlarını engeller ve hücrelerdeki kullanımını azaltır. Bunu önlemek için, bir tiroid sorunu teşhisi olmasa bile, diyetisyenler aşağıdakileri tavsiye eder:

Organik Hindistan cevizi yağı

Avokado yağı

Sızma zeytinyağı

Ayçiçek yağı

ŞEKERLİ MEYVELER

Az miktarda tüketimi yüksek risk oluşturmaz ancak hipotiroidizminiz için bazı komplikasyonlarını önlemek açısından yoğun şekerli meyveleri tüketmemek en iyisidir.

BROKOLİ

Brokoli ve lahana da dahil olmak üzere diğer turpgil çeşitleri, guatrojen olarak bilinen bir madde içerir. Bu, iyot emiliminde zorluğa yol açar. Bu madde, tiroid hormonlarının üretiminde önemli bir besin maddesidir. Bu nedenle, doğru emilimini garanti eder.

ŞEKER

Eğer hipotiroidizminiz varsa, glikoz seviyeleri ile sürekli bir problem yaşayabilir ve dikkatli olmadığınız durumda içinde insüline direnç oluşturabilirsiniz. Ayrıca, metabolik fonksiyonun değiştiğini unutmayın, bu da fazla kilo ve diyabete yol alabilir.





