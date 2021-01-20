Titanic’le ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Büyük sürpriz videonun sonunda

Titanic filminin hayranları filmin her sahnesini ağlayarak izlemeye devam ediyor. Yıllardır o meşhur sahnede Rose kapıdan biraz yukarı çıkarsa Jack'i de kurtarabilirdi tartışması devam ediyor.

Ama şimdi bir TikTok yıldızı, Jack'in ölümünden kimin sorumlu olduğuna dair kendi teorisine ortaya çıkardı. Bu teori kesinlikle herkesin fikrini değiştirdi.

Şu anda iki milyondan fazla kez izlenen videodaki genç kız şunları söylüyor:

"Herkes her zaman, Rose o küçük küçük kapının üzerinde biraz kayarsa Jack'in Titanic'ten sağ kurtulabileceğini söylüyor. Ama size Jack'in ölümünde kimin suçlu olduğunu söyleyeceğim."

Daha sonra uzaktan buzdağını gören gözcü olan Frederick Fleet'in bir resmini ekrana getirir.

"Jack'in ölümünden sorumlu olan adam bu. İlk başta buzdağını göremeyen kişi o," diye videosuna devam ediyor.

VİDEONUN SONU BÜYÜK SÜRPRİZLE BİTİYOR

Videonun sonuna doğru genç TikTok kullanıcısı "Ama bu adam gerçekten kim diye sorabilirsiniz?" dedikten sonra bombayı patlatıyor: "Babam..."

TikTok kullanıcısı daha sonra arka planda Titanic filminde babasının olduğu sahnenin önünden babasının bir fotoğrafını paylaştı. Titanic filmindeki gözcü rolünü oynayan Scott Anderson daha sonra Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ve Sons of Anarchy gibi yapımlarda rol aldı.



