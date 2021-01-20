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Titanic’le ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Büyük sürpriz videonun sonunda

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Titanic’le ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Büyük sürpriz videonun sonunda

Titanic filminin sonunu yıllardır en çok tartışılan sahnelerden birine ev sahipliği yapıyor. Kate yer verseydi Jack ölmezdi tartışmalarına bir TikTok kullanıcısı yeni bir yorum getirdi.

Titanic filminin hayranları filmin her sahnesini ağlayarak izlemeye devam ediyor. Yıllardır o meşhur sahnede Rose kapıdan biraz yukarı çıkarsa Jack'i de kurtarabilirdi tartışması devam ediyor.

Ama şimdi bir TikTok yıldızı, Jack'in ölümünden kimin sorumlu olduğuna dair kendi teorisine ortaya çıkardı. Bu teori kesinlikle herkesin fikrini değiştirdi.

Şu anda iki milyondan fazla kez izlenen videodaki genç kız şunları söylüyor:

"Herkes her zaman, Rose o küçük küçük kapının üzerinde biraz kayarsa Jack'in Titanic'ten sağ kurtulabileceğini söylüyor. Ama size Jack'in ölümünde kimin suçlu olduğunu söyleyeceğim."

Daha sonra uzaktan buzdağını gören gözcü olan Frederick Fleet'in bir resmini ekrana getirir.

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"Jack'in ölümünden sorumlu olan adam bu. İlk başta buzdağını göremeyen kişi o," diye videosuna devam ediyor.

@mackdaddyyy69420

I needed to set the record straight and end the debate #YouShouldKnow #titanic #fyp

♬ My Heart Will Go On (Titanic) - Maliheh Saeedi & Faraz Taali

VİDEONUN SONU BÜYÜK SÜRPRİZLE BİTİYOR

Videonun sonuna doğru genç TikTok kullanıcısı "Ama bu adam gerçekten kim diye sorabilirsiniz?" dedikten sonra bombayı patlatıyor: "Babam..."

Ekran Alıntısı

TikTok kullanıcısı daha sonra arka planda Titanic filminde babasının olduğu sahnenin önünden babasının bir fotoğrafını paylaştı. Titanic filmindeki gözcü rolünü oynayan Scott Anderson daha sonra Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ve Sons of Anarchy gibi yapımlarda rol aldı.

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