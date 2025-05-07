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Titanik'te kaybolan en pahalı şey açıklandı! Değeri 2 milyon dolardan fazla...

Scott Travers, Forbes’te yayımlanan makalesinde 1912 yola çıkıp bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'te sulara gömülen Titanik'te kaybolan en değerli şeyin ne olduğunu açıkladı.

Titanik'te kaybolan en pahalı şey açıklandı! Değeri 2 milyon dolardan fazla...
Jale Uslu

1912 yılında Southampton'dan New York'a doğru yola çıkan Titanik, 15 Nisan gecesi bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'te sulara gömülmüştü. Facia, 1500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Bu kazada birçok değerli eşya da yolcularla birlikte yok olmuştu.

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EGZOTİK KUŞ TÜYLERİNİN OLDUĞU SANDIKLAR

Biyolog Scott Travers Forbes’da yayımlanan makalesinde Titanik'te kaybolan en pahalı şeyin ne olduğunu açıkladı. Travers, New York'taki şapkacılık atölyelerine gönderilmek üzere gönderilen, içinde egzotik kuş tüylerinin bulunduğu 2 milyon dolardan fazla eden 40'tan fazla sandık olduğunu söyledi.

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  1. yüzyılın başlarında New York şehri, en zengin kesimlerin çarpıcı ve lüks şapkalara olan talebinin artmasıyla Amerikan şapkacılık sektörünün merkezi haline geldi. Kadın modası, özellikle Altın Çağ'da ve 20. yüzyılın başlarında, tüyler, çiçekler ve bazı durumlarda kuş gövdeleri gibi egzotik malzemelerle süslenmiş süslü ve dekoratif şapkaları içeriyordu.

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Caroline Reboux ve Lilly Dache gibi ünlü şapkacılar büyük ün kazandılar. Tasarımları statü ve zarafetin eşanlamlısı haline geldi. Tüylerle kaplı bu tür şapkalara olan talep özellikle zengin elitler arasında güçlüydü. Şapka endüstrisinin kuş türleri üzerindeki yıkıcı etkisi zamanla önemli yasal ve sosyal değişimlere yol açtı. Modanın bu türlerin azalmasındaki rolüne yönelik kamuoyundaki tepki , kuşları avlanma ve sömürüden korumayı amaçlayan 1918 tarihli Göçmen Kuşlar Anlaşması'nın kabul edilmesine yol açtı.

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DİĞER DEĞERLERİ EŞYALAR ŞÖYLE:

diğer değerli eşyalar arasında Merry-Joseph Blondel imzalı “Banyodaki Çerkes Kadın” tablosu, Ömer Hayyam’ın nadir bir “Rubaiyat” nüshası, beş Steinway kuyruklu piyano, 1912 model bir Renault otomobil ve prestijli porselen takımlar

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