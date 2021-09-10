Tiyatro sezonu için geri sayım başladı

DasDas, yeni tiyatro sezonu için kapılarını yeniden açacağı Ekim ayına usta sanatçı Metin Akpınar’ın süpervizörlüğünü üstlendiği iddialı oyunu ‘Deli Bayramı’ ile giriyor. Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme döktüğü efsane eser ‘Deliler’in günümüze uyarlanmış hali olan ‘Deli Bayramı’nda tüm karakterler, bu sefer DasDas’ı ele geçiriyor. Kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu’nun yer aldığı ‘Deli Bayramı’, 1 Ekim Cuma akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de prömiyerini yapacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

7 Ekim Perşembe akşamı 20.30’da Semaver Kumpanya’nın Tansu Biçer yönetmenliğindeki efsaneleşmiş oyunu, ünlü yazar Molière’in kült eseri ‘Cimri’ye ev sahipliği yapacak. Serkan Keskin’in ‘Harpagon’ performansının dikkat çektiği oyunda Keskin’e sahnede Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra eşlik ediyor.

8 Ekim Cuma akşamı 20.30’da ise, Kumbaracı50’nin Yiğit Sertdemir yönetmenliğindeki ‘Cyrano de Bergerac’ adlı müzikli oyununu ağırlayacak. Ayşegül Uraz, İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır, Yiğit Sertdemir, Burçak Çöllü ve Candan Seda Balaban’ın bir araya geldiği oyunda tiyatro tarihinin unutulmaz karakterlerinden ‘Cyrano de Bergerac’ın büyülü dünyası, Kumbaracı50’nin melankoli ile ironinin buluştuğu dans ve müzikli dünyasında yeniden hayat buluyor.

Bu ay, sahnelenmeye başladığından beri ilgiyle takip edilen tiyatro oyunlarını sahnelemeyi de ihmal etmiyor. ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Westend / Batının Sonu’, 10 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazar günleri 17.00’de DasDas Sahne’de seyirciyle buluşacak. Moritz Rinke imzalı oyunda izleyenler, Eduard ve Charlotte’un şehirden uzakta lüks bir mahalledeki evlerinde eski dostlarını ve komşularını ağırladıkları ilginç geceye tanıklık ediyor. Oyunun kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen gibi başarılı oyuncular bir araya gelirken, oyunun yönetmenliğini ise Tuğsal Moğul üstleniyor.

15 Ekim Cuma akşamı 20.30’da DasDas’ın bir diğer yeni prodüksiyonu ‘Romeo ve Juliet’ prömiyer yapacak. Shakespeare’ün ünlü eseri, iki düşman ailenin birbirine aşık gençlerinin imkansız aşk hikayesini konu alan ‘Romeo ve Juliet’ ilk kez DasDas’ın sahnesine taşınıyor. Mert Fırat ve Nagihan Gürkan yönetmenliğindeki oyunda; Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Ceren Boz, Deniz Can Aktaş, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Onur Tanyeri ile Ümit Erlim gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

Usta oyuncular Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen’i bir araya getiren ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Vahşet Tanrısı’, 20 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Çarşamba akşamları 20.30’da DasDas Sahne’de olacak. Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyununda çocuklarının kavgası sonrası uzlaşmak üzere bir arayan gelen ebeveynlerin dünyası izleyiciye sunuluyor.

‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’, DasDas Sahne’de olmaya yeni sezonda da devam edecek. Usta oyuncu Şener Şen’in yıllar sonra aynı rolle tiyatro sahnesine döndüğü oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının, zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. 28 Ekim Perşembe ve 29 Ekim Cuma akşamları 20.30’da DasDas’ta sahnelenecek, ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’nda Şener Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç kuşağın yetenekli isimleri eşlik ediyor.

