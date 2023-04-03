HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Togg fiyatına domain'i satılıyor! Kimine ekmek kapısı araladı, otomobilin kendisinden daha pahalı ilanlar görenlerin dudaklarını uçuklattı

Togg fiyatına domain'i satılıyor! Kimine ekmek kapısı araladı, otomobilin kendisinden daha pahalı ilanlar görenlerin dudaklarını uçuklattı

03.04.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg için bugün kritik gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Togg'u teslim alacak. Uzun süredir beklenen Togg, kimilerine de ekmek kapısı oldu. İnternet teknolojisini kullanan vatandaşlar Togg fiyatına domain satıyor. Togg ismini içeren domainlerin fiyatı otomobilin kendisiyle yarışır düzeyde. 50 milyon liralık ilanı görenlerin dudaklarını uçuklattı.

Togg fiyatına domain'i satılıyor! Kimine ekmek kapısı araladı, otomobilin kendisinden daha pahalı ilanlar görenlerin dudaklarını uçuklattı

Togg satın almak için kimisi varını yoğunu satışa çıkarırken kimisi ise interneti kullanarak Togg sayesinde kendine kazanç kapısı oluşturdu. Yerli otomobilin T10X modelinin fiyatı 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenirken bazı ilan sitelerinde 500 bin TL'den başlayıp 500 milyon TL'ye kadar değişen ilanlar satışa kondu. O domain'lerin bazıları Togg'dan daha fazla kazandırıyor...

AW861854_01

ETKİSİ HER ALANDA YAYILDI

Türkiye’nin yerli otomobil hayali gerçekleşti. Togg kuraları çekildi, şimdi belirlenen talihliler araçlarını almak için gün saymaya başladı. Togg’un etkisi sadece otomotiv piyasasında hissedilmedi. Bazı talihliler Togg satın almak için eski otomobilinin yanı sıra arsa ve dairelerini satışa çıkarmıştı.

AW861854_05

KİMİNE EKMEK KAPISI OLDU

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ismi teknoloji alanında kazanç kapısına dönüştü. Togg adıyla satın alınan domainler ilan sayfalarında milyon liralara satılığa çıkarıldı. Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları Togg isminin kullanımına göre değişiyor.

AW861854_02

Togg içeren domainler en düşük 500 bin liradan satışa konulurken, özellikle ismin başta olduğu adreslerde 50 milyon liraya kadar yükseliyor.

AW861854_03

DOMAIN NEDİR?

Domain, web sitesinin internet dünyasındaki adı ve adresi olarak niteleniyor. Türkçe’de daha çok ‘alan adı’ olarak kullanılan ‘Domain adı’ siteye direkt olarak ulaşmak isteyen kişinin, tarayıcıdaki arama çubuğuna bu adı hatasız yazdığında kolayca siteye ulaşmasını sağlıyor.

AW861854_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan 'Turist Ömer' dedi, İmamoğlu'nun yanıt gündem oldu!Erdoğan 'Turist Ömer' dedi, İmamoğlu'nun yanıt gündem oldu!
TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdiTRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

'İnce ince yol alır gidersiniz'

'İnce ince yol alır gidersiniz'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.