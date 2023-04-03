Togg fiyatına domain'i satılıyor! Kimine ekmek kapısı araladı, otomobilin kendisinden daha pahalı ilanlar görenlerin dudaklarını uçuklattı

Togg satın almak için kimisi varını yoğunu satışa çıkarırken kimisi ise interneti kullanarak Togg sayesinde kendine kazanç kapısı oluşturdu. Yerli otomobilin T10X modelinin fiyatı 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenirken bazı ilan sitelerinde 500 bin TL'den başlayıp 500 milyon TL'ye kadar değişen ilanlar satışa kondu. O domain'lerin bazıları Togg'dan daha fazla kazandırıyor...

ETKİSİ HER ALANDA YAYILDI

Türkiye’nin yerli otomobil hayali gerçekleşti. Togg kuraları çekildi, şimdi belirlenen talihliler araçlarını almak için gün saymaya başladı. Togg’un etkisi sadece otomotiv piyasasında hissedilmedi. Bazı talihliler Togg satın almak için eski otomobilinin yanı sıra arsa ve dairelerini satışa çıkarmıştı.

KİMİNE EKMEK KAPISI OLDU

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ismi teknoloji alanında kazanç kapısına dönüştü. Togg adıyla satın alınan domainler ilan sayfalarında milyon liralara satılığa çıkarıldı. Bir web sitesinin internetteki adı ve adresi anlamına gelen domainlerin fiyatları Togg isminin kullanımına göre değişiyor.

Togg içeren domainler en düşük 500 bin liradan satışa konulurken, özellikle ismin başta olduğu adreslerde 50 milyon liraya kadar yükseliyor.

DOMAIN NEDİR?

Domain, web sitesinin internet dünyasındaki adı ve adresi olarak niteleniyor. Türkçe’de daha çok ‘alan adı’ olarak kullanılan ‘Domain adı’ siteye direkt olarak ulaşmak isteyen kişinin, tarayıcıdaki arama çubuğuna bu adı hatasız yazdığında kolayca siteye ulaşmasını sağlıyor.

(İHA)

