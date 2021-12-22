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Tokat’ta 250 yıllık marangozluk aletlerinin sergilendiği müze şehrin gözdesi konumuna geldi

22.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi'nde Osmanlı döneminde marangozların kullandığı el matkapları, oymacılık işlemlerinde kullanılan aletler, mengeneler dikkat çekiyor. Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir, "Müzede sergilenen marangoz aletlerin yaklaşık 250 yıllık bir tarihi bulunuyor" dedi.

Tokat’ta 250 yıllık marangozluk aletlerinin sergilendiği müze şehrin gözdesi konumuna geldi

Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak bölgesinde, 2 yıl önce açılan, kentin 500 yıllık tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi, ilgi görüyor. Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kenti anlatan tarihi fotoğrafların bulunduğu müzenin içinde marangozların kullandığı 250 yıllık aletler yer alıyor.

“MERAKLI BİR ŞEKİLDE İNCELİYORLAR”

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir, "Tokat Şehir Müzemizde ilimizin yetiştirdiği ünlü şahsiyetler, Tokat'a ait gündelik eşyalar, Cumhuriyet dönemi resimleri, Tokat'ta bilenen meslek gruplarının tanıtımı bulunmaktadır. Ahşap işlemeciliği en eski meslek branşlarından bir tanesidir. Bu gelenek dahilinde ana iç kolu marangozluk olmak ile birlikte bastonculuk, beşikçilik, kaşıkçılık, oymacılık gibi yan kolları da bulunmaktadır. Şehir müzemizde sergilemiş olduğumuz marangozluk mesleğinin kullandığı aletlerin yaklaşık 250 yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Bu aletlerin yerini ise şu anda teknolojinin ilerlemesi ile yerlerini başka aletler almıştır. Müzeyi ziyaret edenler bu aletleri meraklı bir şekilde inceliyor" dedi.

(DHA)

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