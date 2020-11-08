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Tokat'ta pancar yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 20:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta pancar yüklü kamyonun karşı yöne geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Tokat'ta pancar yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Kızıleniş mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK YAN YATTI

Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde olan Mustafa Gündüz (35) idaresindeki pancar yüklü kamyon rampayı inerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon karşı şeride geçerek yan yattı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gündüz, hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazada yola saçılan pancarlar karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Bölge trafik ekipleri ise kamyonun deposundan sızan mazotu kesmek için yola toprak döktü. (İHA)

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