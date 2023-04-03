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Tolga Akyıldız neden öldü? Tolga Akyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Sattas'ın solisti acı haberi duyurdu!

03.04.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Akyıldız ile ilgili son dakika açıklaması Sattas'ın solisti Orçun Sunear tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada dün gece evinde beyin kanaması geçiren gazeteci ve müzik yazarı Akyıldız'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Tolga Akyıldız neden öldü? Tolga Akyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Tolga Akyıldız neden öldü? Tolga Akyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Sattas'ın solisti acı haberi duyurdu!

Tolga Akyıldız hayatını kaybetti. Müzik sektörüne yönelik yazdığı yazılarla adından söz ettiren ünlü gazeteci Tolga Akyıldız'ın ölüm haberi basın camiasını yasa boğdu. İşte Sattas'ın solisti Orçun Sunear 'ın konuya dair yaptığı açıklama ve Tolga Akyıldız'ın ölüm nedenine ilişkin detaylar...

Tolga Akyıldız

TOLGA AKYILDIZ NEDEN ÖLDÜ?

Tolga Akyıldız dün gece evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Tolga Akyıldız'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Tolga Akyıldız ile ilgili paylaşımda bulunan Sattas'ın solisti Orçun Sunear yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm ama kötü haber maalesef, Tolga Akyıldız'ı kaybettik. Şimdi canım İpek'ten aldım haberi. Yattığı yer incitmesin. Çok erken kayıp, çok üzgünüm..."

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TOLGA AKYILDIZ KİMDİR?

Tolga Akyıldız, 1973 yılında İstanbul'da doğdu.

Gazeteciliğe 1987 yılında dönemin ünlü dergilerinden birinde başlayan Tolga Akyıldız çok sayıda dergi ve gazetede çalıştı.

Tolga Akyıldız

2010'da Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; bi

Tolga Akyıldız birçok marka ve etkinliklere danışmanlık da yapmıştır.

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