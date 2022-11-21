TOLGA GÜLERYÜZ neden öldü, kimdir, kaç yaşında? Tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hayatını kaybetti

Tolga Güleryüz’ün kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Baş Belası adlı tiyatro oyunu için turnede olan ekip trafik kazası geçirdi. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri olan Güleryüz, ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. Tolga Güleryüz bir süre oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştır.

İki yıl evli kalan çiftin anlaşamadıkları için ayrıldıkları ortaya çıktı.

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

Baş Belası / Işık Tasarımı

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.



