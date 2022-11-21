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TOLGA GÜLERYÜZ neden öldü, kimdir, kaç yaşında? Tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hayatını kaybetti

21.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Güleryüz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Baş Belası isimli tiyatro oyununda rol alan oyuncuları taşıyan minibüs Merzifon ilçesinde kaza yaptı. Kazanın ardından acı tablo ortaya çıktı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

TOLGA GÜLERYÜZ neden öldü, kimdir, kaç yaşında? Tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hayatını kaybetti

Tolga Güleryüz’ün kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Baş Belası adlı tiyatro oyunu için turnede olan ekip trafik kazası geçirdi. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri olan Güleryüz, ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. Tolga Güleryüz bir süre oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştır.
İki yıl evli kalan çiftin anlaşamadıkları için ayrıldıkları ortaya çıktı.
Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım
Baş Belası / Işık Tasarımı
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün
Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen
Kırkından Sonra / Yapımcı
Ters Köşe / Yapımcı
Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

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