Tolga Karel de Hakan Ural'ı diline doladı! "3. Dünya Savaşı çıkmış..."

Seçim yorumları ile uzun süre gündemde olan Hakan Ural yine adından söz ettirdi. İran-İsrail gerilimini canlı yayında yorumlaması yüzünden sosyal medyanın diline düşen Ural üstüne döner fiyatlarına isyan etti.

Ural, Haber Global ekranlarında iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini belirterek sitem etti. Pahalılık eleştirisinde bulunan Hakan Ural'ın bu sözleri de hemen sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Türkiye'yi terk eden oyuncu Tolga Karel de bu gündemi es geçmedi.

"İzlerken kendimi bir Tarantino filminin içinde zannettim ilahi abi ya" diyen oyuncu Karel devamında "İran İsrail'e saldırmış 3. Dünya Savaşı konuşuluyor Hakan Abi döner söyledim bol soğan domates..." dedi.





