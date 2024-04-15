MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Karel de Hakan Ural'ı diline doladı! "3. Dünya Savaşı çıkmış..."

Tolga Karel de Hakan Ural'ı diline doladı! "3. Dünya Savaşı çıkmış..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.04.2024 08:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural gerek döner yorumuyla gerek İran-İsrail gerilimini yorumlamasıyla gündemden düşmüyor. Yurt dışında yaşayan Tolga Karel de Hakan Ural ile dalga geçti.

Tolga Karel de Hakan Ural'ı diline doladı! "3. Dünya Savaşı çıkmış..."

Seçim yorumları ile uzun süre gündemde olan Hakan Ural yine adından söz ettirdi. İran-İsrail gerilimini canlı yayında yorumlaması yüzünden sosyal medyanın diline düşen Ural üstüne döner fiyatlarına isyan etti.

Ural, Haber Global ekranlarında iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini belirterek sitem etti. Pahalılık eleştirisinde bulunan Hakan Ural'ın bu sözleri de hemen sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!" İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

Türkiye'yi terk eden oyuncu Tolga Karel de bu gündemi es geçmedi.

gfhghf

"İzlerken kendimi bir Tarantino filminin içinde zannettim ilahi abi ya" diyen oyuncu Karel devamında "İran İsrail'e saldırmış 3. Dünya Savaşı konuşuluyor Hakan Abi döner söyledim bol soğan domates..." dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrımlı modelden şaşırtan itiraf! "Aynaya çıplak bakıyorum ve..."Kıvrımlı modelden şaşırtan itiraf! "Aynaya çıplak bakıyorum ve..."
Kızları kocaman oldu! Annesinin boyuna ulaştıKızları kocaman oldu! Annesinin boyuna ulaştı
Acun Ilıcalı 'montaj hatası' diyerek yayınladı! O sözlerden sonra cezası artmışAcun Ilıcalı 'montaj hatası' diyerek yayınladı! O sözlerden sonra cezası artmış
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Tolga Karel sosyal medya söyledi
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Panathinaikos maçında olay çıktı!

Panathinaikos maçında olay çıktı!

Dansı 'müstehcen' bulununca sert çıktı

Dansı 'müstehcen' bulununca sert çıktı

İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur?

Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur?

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.