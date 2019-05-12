MAGAZİN

Tolga Karel Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere tepki göstermesinin ardından bir tepki de ABD'de yaşamını sürdüren Tolga Karel'den geldi. Sofuoğlu Karel'e teşekkür etti!

Tolga Karel Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü!

Adını Yaprak Dökümü adlı dizi ile duyuran oyuncu Tolga Karel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hakkındaki yorumunu önceki akşam sosyal medyada ağır sözlerle dile getirdi.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda sinemacılarla buluşan Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'a tepki gösteren Karel, yazılarının sonunda "Boş yapmayın, yemezler" dedi.

Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, Türkiye gündemini takip etmenin çok zor olduğunu söyleyerek, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar hakkında gündeme bomba gibi düşecek şu açıklamalarda bulundu:

"Anlamadığım, daha 1 ay önce el ele kol kolaydılar. Hayret ne oldu bir anda?" diyen Karel açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bir de bir liste gördüm şarkıcı arkadaşlar var yahu siz yaz boyu AK Parti belediyesinden konser alırken, paraları istiflerken herkesin yüzü gülüyordu da ne oldu bir anda? Her şey zaten çok güzel değil miydi?"

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"ERDOĞAN'A YALAKALIK YAPIYORMUŞUM..."

Bu paylaşımı kısa sürede gündeme oturan Tolga Karel'e ilk destek Kenan Sofuoğlu'ndan geldi. Tolga Karel ise Sofuoğlu’na teşekkür ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Doğruları söyleyeni 9 köyden kovarlar gerçi ama çokta umurumda değil. Benim tır şoförlüğü yaparak kazandığım para onlarınkinden bin kat daha helal."

Son olarak "Recep Tayyip Erdoğan’a yalakalık yapıyor" diye mesajlar aldığını söyleyen Karel, Cumhurbaşkanı ile bir kez bile yan yana gelmediğini, görüşmediğini söyledi.

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Karel, sözlerine şu şekilde nokta koydu:

Saray’a gidip de belki bir iş kaparım demişliğim yok. Aksine o sanatçıların menfaatleri gereği görüyoruz. Yan yana kol kola bir dolu fotoğrafları var. O yüzden boş yapmayın, yemezler.

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