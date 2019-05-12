Tolga Karel Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü!

Adını Yaprak Dökümü adlı dizi ile duyuran oyuncu Tolga Karel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hakkındaki yorumunu önceki akşam sosyal medyada ağır sözlerle dile getirdi.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda sinemacılarla buluşan Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'a tepki gösteren Karel, yazılarının sonunda "Boş yapmayın, yemezler" dedi.

Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, Türkiye gündemini takip etmenin çok zor olduğunu söyleyerek, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar hakkında gündeme bomba gibi düşecek şu açıklamalarda bulundu:

"Anlamadığım, daha 1 ay önce el ele kol kolaydılar. Hayret ne oldu bir anda?" diyen Karel açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bir de bir liste gördüm şarkıcı arkadaşlar var yahu siz yaz boyu AK Parti belediyesinden konser alırken, paraları istiflerken herkesin yüzü gülüyordu da ne oldu bir anda? Her şey zaten çok güzel değil miydi?"

"ERDOĞAN'A YALAKALIK YAPIYORMUŞUM..."

Bu paylaşımı kısa sürede gündeme oturan Tolga Karel'e ilk destek Kenan Sofuoğlu'ndan geldi. Tolga Karel ise Sofuoğlu’na teşekkür ederek sözlerine şu şekilde devam etti: