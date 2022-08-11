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Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva plaj pozuyla olay oldu

11.08.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan Azeri asıllı model Günay Musayeva tatil pozuyla olay oldu. Plajda tamamen çıplak şekilde durup vücudunu kırmızı bir havluyla kapatan modele yorum yağdı.

Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva plaj pozuyla olay oldu

Azeri asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel ile 2011-2015 yılları arasında evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Güzel model eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Günay Musayeva "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" cevabını vermişti.

Ekran Alıntısı

Model Günay Musayeva şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Son olarak plajda çıplak şekilde boy gösterip üstünü de bir havluyl kapatan ünlü model olay oldu.

Ekran Alıntısı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Musayeva, iskelede verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirdi. Günay Musayeva'ya bazı takipçileri "Gereksiz bir poz" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel
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