Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında?

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı rol ile büyük bir ün kazanan Tolga Karel, birkaç sene önce Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmişti. Zaman zaman sosyal medya hesabından Amerika’daki hayatı ile ilgili paylaşım yapan ünlü isim hakkında Tolga Karel şu an ne iş yapıyor sorusu soruluyor. Son olarak Tolga Karel Amerika Birleşik Devletleri’nde satın aldığı evin fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada büyük bir gündem yarattı. Peki, Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında? Tolga Karel nereli? İşte tüm merak edilenler...

TOLGA KAREL AMERİKA’DA NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Karel evi ile ilgili bir paylaşım yaptıktan sonra vatandaşlar tarafından çok daha fazla merak edilmeye başlandı. Yaptığı paylaşımın altında “Yeni evimiz. Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler. Hayırlı olsun inşallah güzel anılar biriktiricez evlatlarımla. Bunca emek alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için” ifadesini kullandı. Bu paylaşımın ardından ünlü ismin Amerika’daki mesleği de merak edilmeye başlandı. ABD’de Tolga Karel tır şoförlüğü yapıyor. Özellikle sosyal medyada tır şoförlüğü yaparak aldığı ev, çok sayıda insan tarafından konuşuldu. İşte Tolga Karel son hali ve tüm hayatı...