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Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Yaprak Dökümü dizisindeki performansıyla büyük bir şöhrete kavuşan Tolga Karel birkaç sene önce Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmişti. Son olarak Tolga Karel’in sosyal medya hesabından yaptığı ev paylaşımı gündeme geldi. Bu paylaşımın ardından Tolga Karel ne iş yapıyor sorusu sorulmaya başlandı. Ayrıca Tolga Karel kimdir konusunda araştırma yapılıyor. Peki, Tolga Karel kaç yaşında? İşte detaylar...

Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında?

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı rol ile büyük bir ün kazanan Tolga Karel, birkaç sene önce Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmişti. Zaman zaman sosyal medya hesabından Amerika’daki hayatı ile ilgili paylaşım yapan ünlü isim hakkında Tolga Karel şu an ne iş yapıyor sorusu soruluyor. Son olarak Tolga Karel Amerika Birleşik Devletleri’nde satın aldığı evin fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada büyük bir gündem yarattı. Peki, Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında? Tolga Karel nereli? İşte tüm merak edilenler...

Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında?

TOLGA KAREL AMERİKA’DA NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Karel evi ile ilgili bir paylaşım yaptıktan sonra vatandaşlar tarafından çok daha fazla merak edilmeye başlandı. Yaptığı paylaşımın altında “Yeni evimiz. Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler. Hayırlı olsun inşallah güzel anılar biriktiricez evlatlarımla. Bunca emek alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için” ifadesini kullandı. Bu paylaşımın ardından ünlü ismin Amerika’daki mesleği de merak edilmeye başlandı. ABD’de Tolga Karel tır şoförlüğü yapıyor. Özellikle sosyal medyada tır şoförlüğü yaparak aldığı ev, çok sayıda insan tarafından konuşuldu. İşte Tolga Karel son hali ve tüm hayatı...

Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor? Tolga Karel kaç yaşında?

TOLGA KAREL KİMDİR?

12 Ekim 1978 doğumlu olan Tolga Karel yaş olarak şu an 41 yaşında. İstanbul doğumlu olan ünlü isim, Türkiye’de çok sayıda dizide ve sinema filminde rol aldı. Aynı zamanda bir dönem şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik yapan Karel’in Asparagas ve Göçebe adlı şarkıları bulunuyor. Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı karakterle büyük ilgi gören Karel, Karanlıktan Gelen ve Kanıt gibi yapımlarda da rol aldı. Aynı zamanda Tolga Karel’in Bulgaristan’da yapılan bir Best Model yarışmasında derece elde ettiği biliniyor.

Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim hayatına başlayan Karel, ardından konservatuvara geçiş yaptı. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Tolga Karel drama ve sinematografi eğitimleri de aldı. Bunun yanı sıra ünlü isim Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği üzerine yüksek ihtisas yaptı. 2015 yılında Survivor yarışmasına da katılan Tolga Karel, oyunculuğa tamamen veda ettikten sonra 2016 senesinde ABD’ye taşınarak tır şoförlüğü yapmaya başladı. Tolga Karel eski eşi de oldukça merak ediliyor.

Tolga Karel, 2011 yılında Günay Musayeva ile dünya evine girdi. İkilinin bu evlilikten Cihangir adında bir çocukları bulunuyor. Tolga Karel ve Günay Musayeva 2015 yılında boşandı. ABD’ye yerleştikten sonra Tolga Karel eşi Sarah Scott ile 2016 yılında evlendi ve halen daha evlilikleri devam ediyor. Çiftin bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor.

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