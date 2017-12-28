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Tolga Sarıtaş'tan sürpriz Aybüke Pusat paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 22:07 | Son Güncelleme 6 saat önce

Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz Aybüke Pusat paylaşımı!

Bir dönem adlarının aşk dedikodularına karıştığı Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’tan sürpriz bir hamle geldi. Tolga Sarıtaş, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI
Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı yoruma kapatan Sarıtaş'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Aybüke Pusat'ta Sarıtaş'ın bu paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmiş, Sarıtaş iddiaları yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tolga sarıtaş aybüke pusat

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