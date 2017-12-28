Tolga Sarıtaş'tan sürpriz Aybüke Pusat paylaşımı!

Bir dönem adlarının aşk dedikodularına karıştığı Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’tan sürpriz bir hamle geldi. Tolga Sarıtaş, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI

Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı yoruma kapatan Sarıtaş'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Aybüke Pusat'ta Sarıtaş'ın bu paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmiş, Sarıtaş iddiaları yalanlamıştı.

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