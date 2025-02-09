Tolga Zengin mekanı birbirine kattı! Yumruk attı, kavga ettiği kişinin kaşını yardı

Eski milli kaleci Tolga Zengin bu kez adından kavgayla söz ettirdi. Eğlenmek için Bebek'te bir mekanı tercih eden Zengin tuvalette tartıştığı adamla yumruk yumruğa kavga etti. Bir müşterinin kapıyı sert açmasıyla kafasına darbe alan Zengin sinirlenip müşteriyle tartışmaya başladı.

YUMRUK ATTI, KAŞINI PATLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre olayın büyümesi üzerine Tolga Zengin, tartıştığı adama yumruk atarak kaşını patlattı. Güvenlik görevlileri ve diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Zengin, mekandan ayrıldı.

İŞLETMECİ ÇIKTI

Futbolcunun kavga ettiği kişinin başka bir mekanda işletmeci olduğu öğrenildi.