Tolgahan Sayışman dünyaca ünlü dövüş koreografı Faical Attougui’den ders aldı!

Şampiyon için; Rouge One: Bir Star Wars Hikayesi , Başlangıç (Inception), Yeşil Bölge (Green Zone) gibi dünyaca ünlü filmlerde dövüş koreograflığı ve dublörlük yapan Faical Attougui de Türkiye’ye geldi.

Attougui, Tolgahan Sayışman ile 3 hafta süren sıkı antrenmanın ardından ringde de karşı karşıya gelerek dizinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. Nefes kesici görüntülere sahne olan ve dizinin 1.bölümünde yer alacak karşılaşma izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’ in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche ( Hakan Kırvavaç )’ ın olduğu dizinin başrollerini Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin paylaşıyor.

Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı ( Tolgahan Sayışman )’ nın oğlu Güneş ( Emir Özyakışır) ile ayakta kalma mücadelesini konu alıyor.

