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Tolgahan Sayışman'ın Şeref Sözü dizisindeki partneri belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2020 21:08 | Son Güncelleme

Tims&B'nin Show TV için çekeceği Şeref Sözü dizisinin hazırlıkları sürerken başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman'ın partneri de belli oldu. Sayışman'a genç ve güzel bir yetenek eşlik edecek.

Tolgahan Sayışman'ın Şeref Sözü dizisindeki partneri belli oldu!

Tims&B'nin Show TV için çekeceği Şeref Sözü dizisinin hazırlıkları devam ediyor. İzmir'de çekilen dizide Tolgahan Sayışman'a başrolde Sude Zülal Güler eşlik edecek.

Sude Zülal Güler "Şeref Sözü" dizisinin kadrosuna katıldı. Tolgahan Sayışman'ın yer alacağı dizide Sayışman'a Sude Zülal Güler eşlik edecek.

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Cevdet Mercan'ın yöneteceği dizinin ekibine Hülya Şen'in ardından usta bir isim daha katıldı. Hülya Darcan, Eda Tezcan'ın yazdıği dizide Tolgahan Sayışman'ın oynayacağı karakterin annesi rolüne hayat verecek.

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