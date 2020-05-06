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Tolgahan Sayışman oğlunun yeni yaşını kutladı! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kendisi gibi oyuncu olan Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan'ın 1. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Sayışman'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Tolgahan Sayışman oğlunun yeni yaşını kutladı! Beğeni yağdı

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Los Angeles'ta evlendi. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs 2019'da dünyaya geldi.

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oğulları Efehan'ın 1. yaşını kutladı.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Tolgahan Sayışman, eşinin hamile olduğu dönemde çekilen karelerini şu not ile yayınladı:

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

"Hayatımın en hızlı geçen 1 yılını geride bıraktım. Efehan hangi ara doğdu da birinci yaşını kutladık, anlamadım bile. Bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Güzel dileklerini, 'İyi ki doğmuş' mesajlarını ve dualarını esirgemeyen; yakın, uzak bütün dostlarımıza selam olsun."

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Almeda Abazi ise şu sözlerle oğlunun yeni yaşını kutladı:

"Bu fotoğrafta 1 aylık ve bugün 1 yaşında. Zaman nasıl uçuyor... Kalbim bugün 1 yaşında. Artık küçük değilsin. Seni biraz daha sevmeme izin ver."

Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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