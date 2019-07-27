Tom Cruise kendi kızını öz kızı olarak görmüyor!

Katie Holmes'tan boşandıktan sonra kızı Suri'nle pek görüşmediği söylenen Cruise, kızını sadece bir 'varlık' olarak gördüğü için inancına göre onunla bir başka hayatta yeniden karşılaşacağını düşünüyor.

Tom Cruise kızı Suri'yi öz kızı olarak görmüyor

Radaronline.com sitesinde yer alan iddiaya göre Tom Cruise, kızı Suri'ni kendi öz kızı olarak görmüyor. Bunun nedeni ise önde gelenlerinden biri olduğu Scientology'nin hayata bakış açısı olduğu iddia ediliyor.

Eski bir Scientolog olan Sam Domingo'nun anlattığına göre Cruise, kızı Suri'ni sadece bir 'varlık' olarak görüyor. İnancına göre de onunla bir başka hayatta yeniden karşılaşacak. Bu yüzden de onunla annesi Katie Holmes'tan boşandığından bu yana ilgilenmiyor, görüşmüyor.

İddiaya göre Tom Cruis, eğer kızını annesinin 'pençelerinden' kurtarmayı başarabilseydi bunu da yapardı.

Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında, Suri henüz bir bebekken evlendiler.

Ancak çift 2012 yılında boşandı. 13 yaşındaki Suri Cruise boşanmanın ardından babasıyla doğru düzgün görüşmedi.

Önceleri Tom Cruise'un sözcüsü "Kızını aramıyor" iddialarına ünlü aktörün yoğun film çekimlerinden fırsat buldukça kızıyla görüştüğünü, ama bunu kameralar karşısında yapmadığını ileri sürüyordu.

Katie Holmes ise Cruise'dan boşandıktan sonra bir daha onunla ve evliliğiyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.