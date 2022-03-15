Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği “Top Gun: Maverick” filminin prömiyer tarihi açıklandı! Geri sayım başladı

"Top Gun: Maverick", 30 yıl sonra, 1992'de Ron Howard tarafından yönetilen "Far and Away"in ardından, Cannes'da gösterilen ilk Tom Cruise filmi olacak. Film, Cannes’daki prömiyerin ardından, 27 Mayıs 2022’de vizyona girecek. Filmin dünya prömiyerinin ise San Diego'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOP GUN: MAVERICK FİLMİNİN KONUSU

Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Maverick” Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar. Kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için eğitirken bulur. Belirsiz bir gelecekle ve geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Maverick, en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.



