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Tom Hanks'ten koronavirüs aşısı yorumu

22.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Tom Hanks'ten koronavirüs aşısı yorumu

Eşi Rita Wilson ile mart ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen oyuncu Tom Hanks, koronavirüs aşısıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. ABD'de halkın çoğunluğu aşıyı güvensiz bulduğunu söylerken Hanks, aşı olacaklarını ancak şu anda öncelikliler grubunda yer almadıklarını belirtti.

Eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalanan ve iyileşen ilk ünlüler arasında yer alan Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi

Today'e konuşan Hanks, eşi ile birlikte aşı olacaklarını ancak şu anda öncelikliler grubunda yer almadıklarını belirtti.

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Yeni filmi 'News of the World'ün tanıtımı için röportaj veren 64 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Aşıyı gerçekten olması gereken herkesten çok sonra yaptıracağız" ifadelerini kullandı.
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Tom Hanks, aşı olmanın güvenli olduğunu göstermek ve başkalarını da aşı yaptırmaya teşvik etmek için kendisine sıra geldiğinde bunu halka açık bir şekilde yatıracağını belirtti. Hanks, ayrıca şu anda aşının bulunmasına rağmen maske takmanın virüsten korunmak için önemli olduğunu söyledi.

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