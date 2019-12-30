ABD’li oyuncu Tom Hanks, Yunanistan vatandaşı oluyor. 63 yaşındaki oyuncunun, Yunan kökenli olan babası ve eşi Rita Wilson aracılığıyla Yunanistan vatandaşlığı alacağı belirtildi. Yeşil Yol, Er Ryan’ı Kurtarmak, Sıkıysa Yakala ve Forrest Gump gibi unutulmaz filmlere imza atan iki Oscar ödüllü aktörün Yunanistan vatandaşı olması için her şey hazır.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Hanks için gerekli belgeyi imzaladı. Ünlü oyuncunun vatandaşlığa geçmesi için bir yıl içinde Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nda yemin etmesi gerekiyor.



