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  4. Tom Hanks Yunanistan vatandaşı oluyor

Tom Hanks Yunanistan vatandaşı oluyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İki Oscar ödüllü Tom Hanks, Yunanistan vatandaşı oluyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, 63 yaşındaki oyuncunun Yunanistan vatandaşı olabilmesi için gerekli evrakları imzaladı.

Tom Hanks Yunanistan vatandaşı oluyor

ABD’li oyuncu Tom Hanks, Yunanistan vatandaşı oluyor. 63 yaşındaki oyuncunun, Yunan kökenli olan babası ve eşi Rita Wilson aracılığıyla Yunanistan vatandaşlığı alacağı belirtildi. Yeşil Yol, Er Ryan’ı Kurtarmak, Sıkıysa Yakala ve Forrest Gump gibi unutulmaz filmlere imza atan iki Oscar ödüllü aktörün Yunanistan vatandaşı olması için her şey hazır.

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Hanks için gerekli belgeyi imzaladı. Ünlü oyuncunun vatandaşlığa geçmesi için bir yıl içinde Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nda yemin etmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Prokopis Pavlopoulos Tom Hanks

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