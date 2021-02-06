Tom Holland, Spider-Man 3 hakkında iddialı konuştu: 'Şimdiye kadar ki en iyi...'

Spider-Man 3’le ilgili merak uyandıran gelişmeler yaşanmaya devam ederken, filmin başrol oyuncusu Tom Holland’dan beklentileri yükselten bir açıklama geldi.

Çekimleri devam eden Spider-Man 3 filmi Disney ve Sony ortaklığında vizyona gelecek. Geçtiğimiz aylarda Spider-Man 3'ün kadrosunda bulunacağına dair birçok söylenti çıktı. Evrenin başındaki isim Kevin Feige de bu isimlerden bazılarının doğru bazılarının yanlış olduğunu açıkladı.

SPİDER-MAN 3 OYUNCU KADROSU

Eski Spider-Man filmlerinin başrolleri, kötü adamları; Daredevil dizisinin başrolü ve Doctor Strange'in olacağı açıklandı. Hatta geçtiğimiz gün de Willem Dafoe'nun sette görüldüğü söylendi. Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina dışında şu anda resmi olarak onaylanan başka bir oyuncu bulunmuyor.

Tom Holland ise verdiği röportajda, Spider-Man 3'ün şu ana kadar yapılmış en iyi bağımsız süper kahraman filmi olduğunu söyledi. Özellikle senaryo anlamında gayet güzel olduğunu dile getiren Tom Holland, daha önce böylesine bir süper kahraman filmi görmediğini söyledi.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church.

