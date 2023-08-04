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  4. Tomb Raider filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomb Raider filmi ne zaman çekildi? 4 Ağustos ATV yayın akışı

Tomb Raider filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomb Raider filmi ne zaman çekildi? 4 Ağustos ATV yayın akışı

04.08.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tomb Raider filmi ile ilgili aramalar filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Aksiyon ve macera türünde olan fantastik filmin yönetmenliğini Roar Uthaug yapıyor. Peki, Tomb Raider filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomb Raider filmi ne zaman çekildi? 4 Ağustos ATV yayın akışı

Tomb Raider filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan yabancı sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. KAlicia Vikander, Dominic West ve Walton Goggins gibi isimleri kadrosunda bulunduran Tomb Raider filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Tomb Raider filmi ile ilgili merak edilenler ve 4 Ağustos ATV yayın akışı...

TOMB RAIDER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar.
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Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...

TOMB RAIDER FİLMİ OYUNCULARI

Alicia Vikander / Lara Croft
Maisy De Freitas / 7 yaşındaki Lara
Emily Carey / 14 yaşındaki Lara
Dominic West / Lord Richard Croft. Lara'nın arkeolog babası.
Walton Goggins / Richard Croft'un rakip arkeolog Mathias Vogel ve gölgeli bir örgüt olan Trinity üyesi.
Daniel Wu / Lu Ren. Lara'nın babasını aramasına yardım eden gemi kaptanı rolünde.
Kristin Scott Thomas / Richard Croft'un şirketi Croft Holdings'in ortağı Ana Miller.
Derek Jacobi / Croft Holdings'in ortağı Bay Yaffe.
Nick Frost / Dükkân sahibi Alan.
Jaime Winstone / Alan'ın karısı Pamela
Hannah John-Kamen / Lara'nın arkadaşı Sophie

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TOMB RAIDER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tomb Raider filminin çekimleri 2018'de Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi.

4 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)
22:30 Spectre (Yabancı Sinema)
01:00 Üvey Anne
04:50 Bir Küçük Gün Işığı

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