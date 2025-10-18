Mynet Trend

Tomografide şaşkına çeviren görüntü: Midesinde saklayıp Türkiye'ye gelmiş!

İran'dan Çanakkale'ye midesine yutarak sakladığı uyuşturucularla satış için gelen zehir taciri, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polisin çektirdiği tomografide şüphelinin midesinde 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin ve üst aramasında 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. şahıs ve irtibatlı olduğu kişi tutuklandı.

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

14 Ekim tarihinde tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; İran ülkesinden havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi. M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Tomografide şaşkına çeviren görüntü: Midesinde saklayıp Türkiye ye gelmiş! 1

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesi ile İran uyruklu şüpheli yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Tomografide şaşkına çeviren görüntü: Midesinde saklayıp Türkiye ye gelmiş! 2

Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplamda 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tomografide şaşkına çeviren görüntü: Midesinde saklayıp Türkiye ye gelmiş! 3

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Tomografide şaşkına çeviren görüntü: Midesinde saklayıp Türkiye ye gelmiş! 4

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

