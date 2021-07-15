Toplumun iki yüzlülüğünü reddetmek için vücudunu bambaşka bir forma soktu! ‘Şeytan’ olarak anılıyor

Kendilerine göre daha güzel ve farklı bir görünüm elde etmek için insanlar çeşitli işlemler yaptırıyor. İstedikleri kişiye benzemek için onlarca kez ameliyat masasına yatanlar, vücutlarının tamamını dövme ile kaplayanlar bile büyük tepkiyle karşılanıyor. Brezilya'da yaşayan Michel Faro do Prado, ‘uğursuz’ bir görünüme kavuşmak için vücuduna ve yüzüne onlarca işlem yaptırdı. Göz bebekleri dahil olmak üzer vücudunun her yerini dövme ile kaplattı, kafasına boynuz ımplantları taktırdı ve burnun ucunu aldırdı. Sonunda oluşan görüntü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

ŞEYTAN DENİLMESİNİ KABUL ETMİYOR

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan 45 yaşındaki Michel Faro do Prado, mümkün olduğunca uğursuz görünmek istediğini söyleyerek vücuduna sayısız dövme, piercing ve estetik yaptırdı. Son derece korkutucu bir görüntüye sahip olan Michel Faro do Prado çoğu insan tarafından şeytan olarak isimlendirildi.

Michel Faro do Prado ise Tanrı’ya inandığını söyleyerek şeytan olarak anılmak istemediğini belirtti. Prado vücudunun büyük bir bölümü yalnızca siyah renk bir dövmeyle kaplı olmasını ise, “Hiçbir şeyin bu kadar acı verici olduğunu düşünmüyorum. Ancak acı eşiğim yüksek. İstediğim görünüme ulaşmak için daha fazla acıya katlanabilirim.” sözleriyle anlattı. Henüz istediği görünüme kavuşamadığını belirten Michel Faro do Prado bunun için kafasında daha çok dövme modeli ve piercing olduğunu söylüyor.



