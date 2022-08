Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars'ta hububat alımlarına başladı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Kars'ta arpa, buğday, yulaf ve tritikale alımlarına başladığını belirtti.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Karayollar 18. Bölge Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl kurak bir sezon geçirdiklerini ve bu yıl yağışlarla bereketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ve Kars'ta hatta bölge ülkelerinde de bu yıl bolluk bereket yaşandığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 16.5,-17 milyon ton buğday üretimi olacakken bu yıl 20 milyon tonu geçiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars'ta arpa, buğday, yulaf ve tritikale alımlarına başladı. Bu yıl interaktif olarak hemen hemen Kars'ın her noktasında, her bölgesinde, köylümüze, üreticimize en yakın noktalarda zahmetsiz ve masrafsız ürünlerini alabilme imkanını sağladık. Çiftçimizin son derece mutlu olduğunu, memnun olduğunu gördük, üreticilerimizin doğru girdi maliyetleri arttı ama biz hububat fiyatlarını 2 lira 25 kuruştan, 7 lira 40 kuruştan alım yapıyoruz. Yani yüzde 240'lık bir artış yapıldı. Girdi maliyetleri arttı ama vatandaşın cebine giren de arttı. TMO'ya Kars'ta 10 bin tonun üzerinde ürün teslimi yapılacak."

Kılıç, köylünün ektiği emeğinin karşılığını 10 gün içerisinde kendi banka hesaplarına yatacak şekilde bir süreç yürüttüklerini belirtti.

Hem Et ve Süt Kurumu aracılığıyla hem de yakında Tarım Kredi Kooperatiflerinde eti vatandaşlara ucuz fiyata satabilme olanağının getirildiğini hatırlatan Kılıç, "Bazı kesim etin köylüden alış fiyatlarında bir düşme olmuş gibi yansıttılar. Bunu çok net olarak ifade ediyorum, vatandaştan, köylüden et alış fiyatında bir düşme olmadığı gibi küçükbaş ve büyükbaş alımlarının hepsinde artışlar oldu. Vatandaştan alış fiyatında artışlar oldu. Et ve Süt Kurumu vatandaşa, tüketiciye satarken fiyatları düşürüyor." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Doğu Kapı'nın açılması için çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Biz hem Dışişleri hem Ticaret hem de Ulaştırma Bakanımızla bu kapıların açılması ve açıldıktan sonra çok daha verimli kullanılmasıyla ilgili süreçleri müzakere ettik. Müzakere etmeye de devam ediyoruz. Süreçlerin ilerlemesinden ziyadesiyle memnunuz, çok da güzel noktalara geldi. Bundan sonra da çok daha güzel noktalara gidecek." ifadelerini kullandı.