Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Koronavirüsü bilmişti! Astrolog Dinçer Güner, 2022 kehanetleriyle gündem yarattı

Koronavirüsü bilmişti! Astrolog Dinçer Güner, 2022 kehanetleriyle gündem yarattı

17.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin henüz adı duyulmamışken ünlü astrolog Dinçer Güner, katıldığı bir televizyon programında global bir salgın krizinden söz etmişti. Koronavirüs pandemisini bilmesiyle dikkatlerin üzerine çekildiği astrolog, bu kez de 2022 yılına ilişkin tahminlerde bulundu. 2022 yılının insanlık için zor bir yıl olacağını dile getiren astrolog, öngörüleriyle herkesi şaşırttı.

Koronavirüs pandemisinin öncesinde global bir salgın krizinin kapıda olduğundan söz eden astrolog Dinçer Güner, Armağan Çağlayan’ın “Zor ama Sor” programına konuk oldu. Armağan Çağlayan’ın kendisine yönelttiği iki grup soru arasından seçim yapan Güner, 2022 yılına ilişkin astrolog tahminlerini yaptı.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Dinçer Güner’in 2022 tahminleri şaşırttı

“EKONOMİK AÇIDAN ZOR BİR SENE”

armağan çağlayan

2022 yılının zor bir yıl olduğundan söz eden Güner, “2022 gerçekten zor geçecek. Ama bunu sağlık veya pandemi açısından söylemiyorum. 2022 artık ekonomik açıdan çok zor bir sene. Gıda, gıdaya ulaşmak, ekonomi, finans, çok zor.Pandemi varken herkes çalışıyordu. Ama şimdi aşılarla bir şekilde üstesinden gelinmeye başlandı, varyantların gücü düşmeye başladı o oldu bu oldu ama şimdi insanlar hasta olmayacaklar ama işsiz kalacaklar.” diye konuştu.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Hande Kazanova’nın dolar tahmini şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Hande Kazanova’nın dolar tahmini şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de bulduBaşarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de buldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Milyonlarca dolar kazanıyor! İlginç teklifiyle şoke ettiMilyonlarca dolar kazanıyor! İlginç teklifiyle şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

“Aslında böyle görünmüyorum” dedi! Paylaşımı olay yarattı

“Aslında böyle görünmüyorum” dedi! Paylaşımı olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.