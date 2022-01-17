Koronavirüsü bilmişti! Astrolog Dinçer Güner, 2022 kehanetleriyle gündem yarattı

Koronavirüs pandemisinin öncesinde global bir salgın krizinin kapıda olduğundan söz eden astrolog Dinçer Güner, Armağan Çağlayan’ın “Zor ama Sor” programına konuk oldu. Armağan Çağlayan’ın kendisine yönelttiği iki grup soru arasından seçim yapan Güner, 2022 yılına ilişkin astrolog tahminlerini yaptı.

“EKONOMİK AÇIDAN ZOR BİR SENE”

2022 yılının zor bir yıl olduğundan söz eden Güner, “2022 gerçekten zor geçecek. Ama bunu sağlık veya pandemi açısından söylemiyorum. 2022 artık ekonomik açıdan çok zor bir sene. Gıda, gıdaya ulaşmak, ekonomi, finans, çok zor.Pandemi varken herkes çalışıyordu. Ama şimdi aşılarla bir şekilde üstesinden gelinmeye başlandı, varyantların gücü düşmeye başladı o oldu bu oldu ama şimdi insanlar hasta olmayacaklar ama işsiz kalacaklar.” diye konuştu.



