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Tornavidalı gaspçı cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Görgü tanığı her şeyi anlattı: Enes titriyordu

12.02.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tornavidalı gaspçı tarafından tehdit edildiğini söyleyen üniversite öğrencisi Enes Kör, gaspçı Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti. Kör'ün tahliyesinde ise görgü tanığının ifadelerinin etkili olduğuna dikkat çekildi. Tanık, ''Enes kolunu kaldırmış kendini savunmaya çalışıyordu. Enes'in ‘Aman Allah'ım’ sesini duydum. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Enes titriyordu'' diyerek olay anını anlattı.

Tornavidalı gaspçı cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Görgü tanığı her şeyi anlattı: Enes titriyordu

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

AYSU'NUN 20 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık soruşturması sonunda Enes Kör hakkında, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 'müebbet hapis ezası' istemiyle dava açıldı.

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Enes Kör’ün ailesinin, avukatı aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra Enes Kör’ün tahliyesine karar verdi.

GÖRGÜ TANIĞI HER ŞEYİ ANLATTI

Mahkeme heyetinin tahliye kararı vermesinde, olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar'ın verdiği, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek ve bir alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses ‘imdat’ diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamış, bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırdığını gördüm. Ancak elinde bir şey görmedim. Bu arada, Enes sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Ben onları izlediğim sırada Enes, karşısındaki kişiyi itekledi. Bu sırada şahsın Enes olduğunu anladım. Sonra telefonu alıp polisi aramak için içeriye girdim.

''ENES'iN ELLERİ HAVADAYDI''

Geri döndüğümde, Enes'in ‘Aman Allah'ım’ sesini duydum. Elleri havada idi. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum olan Enes aşağıya doğru giderken, şahsın Enes'in arkasından (kardeş bir dakika baksana) diye seslendiğini duymuş" şeklindeki ifadesinin etkili olduğu öğrenildi.

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Mahkeme heyetinin bu kararı verirken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, ölen Erkan Aysu'nun elinde tornavida olması, cebinde çakmak gazı ile yanında, alüminyum folyoya sarılı olan bir miktar uyuşturucunun çıkmasını da dikkate aldığı belirtildi.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının, Enes Kör'ün tahliyesine itiraz ettiği, bu itirazın ise bir üst mahkeme olan 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde incelendiği belirtildi.

‘DAVANIN TAKİPCİSİ OLACAĞIZ’

Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu, ağabeyinin yüz kızartıcı olmayan iki ayrı suçtan kaydının bulunduğunu belirterek, "Ağabeyimi öldüren kişi toplumda, 'melek' gibi anlatılıyor. Yargılama sonunda o kişinin ne kadar soğukkanlı katil olduğu ortaya çıkacaktır. Sanığın tahliye edilmesi bizi çok üzdü. Adaleti, mahkeme mi yoksa sosyal medyamı tecelli edecek. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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(DHA)


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