YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Toros Dağları'nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor...

Antalya’nın Akseki ilçesinde temmuz ve ağustos aylarında geleneksel hale gelen kekik mesaisi başladı. Toros Dağları’nın bin 800 rakımlı Göktepe Yaylası’na çıkan vatandaşlar, doğadan şifa kaynağı olarak bilinen taş kekiğini topluyor. Köküne zarar vermeden özenle makasla kesilen kekikler, hem ev ihtiyaçları için kullanılıyor hem de pazarlarda satılarak gelir kaynağına dönüşüyor. Demeti 50 liradan alıcı bulan kekik, bölge halkı için yaz aylarında önemli bir geçim kapısı haline geldi.

Toros Dağları'nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor...

Antalya'nın Akseki ilçesinde her yılın temmuz ve ağustos aylarında Göktepe Yaylası'na çıkarak kekik toplayan vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de satarak gelir elde ediyorlar.

Toros Dağları nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor... 1

TAŞLARIN ARASINDA YETİŞİYOR

Yaylalarda kekik toplayan Hüseyin Çatlı, her yıl kekik zamanı Akseki'nin yüksek kesimlerine çıkarak taş kekiği topladıklarını söyledi.

Toros Dağları nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor... 2

Yüksek rakımlı Göktepe Yaylası'nda taşların arasından çıkan kekikleri toplayarak kışın yemeklerde ve hastalıklarda içecek olarak kullandıklarını belirten Çatlı, "Taş kekiği ismi gibi taşların arasında oluşur. Buranın rakımı bin 800 metredir. Bazı vatandaşlar kekiğin bağını 10 liraya satıyorlar. Çok faydalı bir bitkidir şifa kaynağıdır. Yakınlarımıza ve akrabalarımıza veriyoruz. Pazarda kekiğin demetini 50 liraya satıyorlar. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında çayını yapar içeriz" dedi.

Toros Dağları nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor... 3

"KÖKLERİNE ZARAR VERMİYORUZ"

Kekik toplarken titiz davranılması ve köklerine zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Çatlı, "Mutlaka yanımızda makas veya bıçak getirip onlarla kesiyoruz. Bir sonraki sene geldiğimizde ise daha rahat bir şekilde kekik topluyoruz" dedi.

Toros Dağları nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor... 4

"HER YIL MUTLAKA KEKİK TOPLUYORUM"

Aslen Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden olup, İstanbul'da ikamet eden Ebubekir Eser, "Kendim İstanbul'da oturuyorum. Yaz ayında memleketim olan Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'ne geliyorum. Mutlaka her yaz Toros Dağları'nda mutlaka kekik topluyorum. Kekiğin şifasını iyi bilirim. İstanbul'a götürerek komşulara veriyorum. Komşularım mutlaka bizden isterler. Akseki'nin Toros Dağları'ndaki kekiğin kokusu her şeye bedeldir. Eşi benzeri yoktur. Grip, soğuk algınlığına, birçok hastalığa şifadır. Kekiğin kaynatılarak içilmesinden hariç bunun yağını da çıkartıyoruz. Her derde devadır. Bölgenin her yerinde kekik yetişiyor. Toplarken kokusundan bile nefesimiz açılıyor" dedi.

Toros Dağları nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor... 5

Toros Dağları nda şifalı kekik hasadı başladı: 800 rakımlı yaylada, özenle makasla kesilerek toplanıyor! Demeti 50 liradan satılıyor... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 leziz şekersiz tatlı tarifi...3 leziz şekersiz tatlı tarifi...
Şerbeti, çayı, meyvesi oluyor...Şerbeti, çayı, meyvesi oluyor...

Anahtar Kelimeler:
kekik yayla kekik çayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.