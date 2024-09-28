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Torreira ile aşk yaşıyor! Devrim Özkan'ın gala tarzı çok beğenildi! 'Sade ama şık'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 09:29
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü oyuncu Devrim Özkan bu defa katıldığı bir galadaki tarzıyla dikkat çekti. Jean bir pantolon üzerine dekolteli bir büstiyer giyen Devrim Özkan bu haliyle çok beğenildi.

Torreira ile aşk yaşıyor! Devrim Özkan'ın gala tarzı çok beğenildi! 'Sade ama şık'

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündemde olan Devrim Özkan; Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerini paylaştığı Tezgah filminin galasına katıldı.

Galaya Jean bir pantolon, dekolteli büstiyer ve ceket kombini ile katılan Devrim Özkan tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

DEVRİM ÖZKAN

Saçlarını toplayan ve sade bir makyaj tercih eden Devrim Özkan geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Devrim Özkan'a sosyal medyada; 'doğal güzellik', 'harika görünüyor', 'sade ama şık olmuş', 'bu güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Devrim Özkan ile Torreira ocak ayında birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti. Özkan ile Torreira 8 ayın ardından yeniden barıştı.

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devrim özkan
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