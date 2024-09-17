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    Tortellini tarifi: Tortellini nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.09.2024 02:24
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    Makarna türleri ile meşhur olan İtalya’nın tüm dünya mutfaklarına ulaşan lezzetlerinden biri de Tortellini tarifidir. Bu tarifin hem lezzetine doyum olmuyor hem de yapılışı çok kolay. İsterseniz siz de aşağıdaki tarife göre enfes bir Tortellini yapabilirsiniz.

    Tortellini tarifi: Tortellini nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Porsiyon 560kal

    Tortellini tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İster yemek davetlerinizde servis edebilir, isterseniz de öğünlerinizde bu tarifi tüketebilirsiniz. Farklı soslarla birlikte de sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Hamuru:
    • 2 yumurta
    • 5 kaşık tereyağı
    • 2 su bardağı un
    • 1 çay bardağı un
    • İçine:
    • 150 gram kıyma
    • 1 kaşık tereyağı
    • 1 çay kaşığı tuz
    • Sosu:
    • 3 kaşık tereyağı
    • 2 rende domates
    • 1 sarımsak
    • Birer çay kaşığı karabiber ve tuz

    TARİF

    • Sos malzemelerini bir tencerede karıştırın ve pişirin.
    • İçi için bir kasede tüm malzemeleri birleştirin.
    • Tencerede kavurun ve beklemeye bırakın.
    • Hamur için verilen malzemeleri bir kapta yoğurun.
    • Hamurdan bezeler kopartın ve açın.
    • Her bir parçaya iç harçtan yerleştirin ve kapatın.
    • Parçaları tuzlu ve yağlı suda kaynatın.
    • Sosu ile birlikte servis edin.
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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya mutfak lezzet tarif
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