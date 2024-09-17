Tortellini tarifi: Tortellini nasıl yapılır?

Tortellini tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İster yemek davetlerinizde servis edebilir, isterseniz de öğünlerinizde bu tarifi tüketebilirsiniz. Farklı soslarla birlikte de sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru:

2 yumurta

5 kaşık tereyağı

2 su bardağı un

1 çay bardağı un

İçine:

150 gram kıyma

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Sosu:

3 kaşık tereyağı

2 rende domates

1 sarımsak

Birer çay kaşığı karabiber ve tuz