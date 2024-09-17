Tortellini tarifi: Tortellini nasıl yapılır?

Makarna türleri ile meşhur olan İtalya’nın tüm dünya mutfaklarına ulaşan lezzetlerinden biri de Tortellini tarifidir. Bu tarifin hem lezzetine doyum olmuyor hem de yapılışı çok kolay. İsterseniz siz de aşağıdaki tarife göre enfes bir Tortellini yapabilirsiniz.
Tortellini tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. İster yemek davetlerinizde servis edebilir, isterseniz de öğünlerinizde bu tarifi tüketebilirsiniz. Farklı soslarla birlikte de sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Hamuru:
2 yumurta
5 kaşık tereyağı
2 su bardağı un
1 çay bardağı un
İçine:
150 gram kıyma
1 kaşık tereyağı
1 çay kaşığı tuz
Sosu:
3 kaşık tereyağı
2 rende domates
1 sarımsak
Birer çay kaşığı karabiber ve tuz
TARİF
Sos malzemelerini bir tencerede karıştırın ve pişirin.
İçi için bir kasede tüm malzemeleri birleştirin.
Tencerede kavurun ve beklemeye bırakın.
Hamur için verilen malzemeleri bir kapta yoğurun.
Hamurdan bezeler kopartın ve açın.
Her bir parçaya iç harçtan yerleştirin ve kapatın.
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