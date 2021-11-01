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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kaç yaşında ve nereli?

01.11.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının, Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği belirtildi. Bunun ardından Fatih Aydın'ın kim olduğu merak konusu oldu. Fatih Aydın Tosuncuk'un ağabeyi, Çiftlik Bank'ın yöneticilerinden biridir. İşte detaylar...

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kaç yaşında ve nereli?

Temmuz ayında Urguay'da yakalanan ve adli makamlar tarafından "Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı olan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Fatih Aydın, birçok suçtan aranıyordu. İşte detaylar...

FATİH AYDIN KİMDİR?

Fatih Aydın "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" , "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranıyordu.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın kaç yaşında ve nereli?

Fatih Aydın, Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyidir. Fatih Aydın Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adreste Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskınla yakalanmıştı.

Aydın, Urguay adli makamlarınca tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın iadesini istemişti. Urguay adli makamları bu talebi uygun gördü ve Atdın'ın iadesi üzerine gereken işlemler başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi. Fatih Aydın'ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmuyor.


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