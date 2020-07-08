Tövbeler Olsun dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları

Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın yer aldığı Tövbeler Olsun dizisinin setinden keyifli anlar yansımaya başladı.



Çekimleri de bir o kadar neşeli geçen sıcacık aile komedisi “Tövbeler Olsun” yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.