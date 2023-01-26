Toygan Avanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bursa Bülbülü'nün Doktor Fatih'i Toygan Avanoğlu 2. Sayfa'da!

Bursa Bülbülü'nün Doktor Fatih'i Toygan Avanoğlu, 26 Ocak 2023 Perşembe günü 2. Sayfa'ya konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Peki, Toygan Avanoğlu kimdir? İşt eBursa Bülbülü'nün Doktor Fatih'i Toygan Avanoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979'da İzmir’de doğdu.

Toygan Avanoğlu Spor akademisini bitirmiştir.

Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve bir sene şan dersi eğitimi almıştır.

Toygan Avanoğlu'nun ilk rol aldığı proje “Kanal-İ-zasyon” adlı sinema filmidir.

BURSA BÜLBÜLÜ'NÜN DOKTOR FATİH'İ TOYGAN AVANKOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Toygan Avanoğlu’nun rol aldığı projeler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Sefer) (TV Dizisi)

2019 – Geçmis Olsun (Saffet) (Sinema Filmi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) (Sinema Filmi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Sorma Neden (Sinema Filmi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Necmettin) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Fuat) (Sinema Filmi)

2017 – Babası (TV Filmi)

2017 – Ayla: The Daughter of War (Pusan Subayı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) (Sinema Filmi)

2016 – Hanım Köylü (Koptagel) (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Yaygaracı) (Sinema Filmi)

2012 – Düşman Kardeşler (İlker) (TV Dizisi)

2009 – Kanal-İ-zasyon (Sinema Filmi).

